БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Протестите в Иран: Недоволството обхвана над 110 града в цялата страна

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Не стихва напрежението в Иран, където вече близо две седмици в цялата страна ежедневно се провеждат антиправителствени протести.

Недоволството, което пламна в Техеран от улични търговци, недоволни от обезценяването на местната валута, вече обхваща над 110 града. Съобщава се, че през изминалата нощ се е стигнало до сблъсъци с органите на реда, най-малко двама души са убити. От началото на иранските протести преди 12 дни, са загинали най-малко 34-ма протестиращи и четирима служители на силите за сигурност.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей коментира преди дни, че трябва да има диалог с протестиращите, но допълни, че тези, които нарушават обществения ред, ще бъдат наказани. Доналд Тръмп заплаши Техеран, че ще се намеси, ако бъде проявено насилие срещу мирните протестиращи.

#протести в Иран #Аятолах Али Хаменей #антиправителствени протести

Последвайте ни

ТОП 24

Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
1
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
2
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Близък изток

Протестите в Иран не стихват 11-ти ден
Протестите в Иран не стихват 11-ти ден
Протестите в Иран продължават: Тръмп с поредно предупреждение към Техеран Протестите в Иран продължават: Тръмп с поредно предупреждение към Техеран
Чете се за: 01:02 мин.
Въздушна операция в Сирия Въздушна операция в Сирия
Чете се за: 00:42 мин.
Напрежение в Иран: Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще се намесят Напрежение в Иран: Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще се намесят
Чете се за: 02:02 мин.
Анджелина Джоли посети граничния пункт Рафах между Газа и Египет (СНИМКИ) Анджелина Джоли посети граничния пункт Рафах между Газа и Египет (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
Протести в Иран - ще има ли твърд отговор от властите в Техеран? Протести в Иран - ще има ли твърд отговор от властите в Техеран?
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Над 100 литра дъжд на кв. метър: Какви са щетите след наводнението в Крумовградско
Над 100 литра дъжд на кв. метър: Какви са щетите след наводнението...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гръцките фермери готвят 48-часова блокада на пътища и гранични пунктове Гръцките фермери готвят 48-часова блокада на пътища и гранични пунктове
Чете се за: 00:35 мин.
По света
След стрелбата в Минеаполис – протести и сблъсъци с полицията След стрелбата в Минеаполис – протести и сблъсъци с полицията
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Делси Родригес: Има петно върху отношенията ни със САЩ
Чете се за: 01:40 мин.
По света
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Очакват ни значителни валежи, на места и с гръмотевици
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ