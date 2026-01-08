Протестите в Иран: Недоволството обхвана над 110 града в цялата страна

Не стихва напрежението в Иран, където вече близо две седмици в цялата страна ежедневно се провеждат антиправителствени протести.

Недоволството, което пламна в Техеран от улични търговци, недоволни от обезценяването на местната валута, вече обхваща над 110 града. Съобщава се, че през изминалата нощ се е стигнало до сблъсъци с органите на реда, най-малко двама души са убити. От началото на иранските протести преди 12 дни, са загинали най-малко 34-ма протестиращи и четирима служители на силите за сигурност.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей коментира преди дни, че трябва да има диалог с протестиращите, но допълни, че тези, които нарушават обществения ред, ще бъдат наказани. Доналд Тръмп заплаши Техеран, че ще се намеси, ако бъде проявено насилие срещу мирните протестиращи.