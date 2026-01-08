БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП "Кулата – Промахон"

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Българските власти призовават да се избягва пътуване до южната ни съседка, освен ако не е наложително

Снимка: БНТ
Пълна блокада на Гърция и граничните пунктове към южната ни съседка. В следващите 48 часа от Националния стачен комитет съобщават, че движението навсякъде ще бъде затруднено, освен за тежкотоварните превозни средства, така и за автомобили. Вече има затворени и много гранични пунктове.

Две минути преди 12:00 часа беше затворен най-натовареният пункт към Гърция "Кулата – Промахон". Към момента не се пропускат единствено тежкотоварни автомобили. От сутринта такава е ситуацията и на пункта при Гоце Делчев "Илинден – Ексохи". На граничния пункт "Капитан Петко войвода" обаче, който също от сутринта е затворен, се забранява преминаването както на тежкотоварни автомобили, така и на леки автомобили.

През следващите 48 часа по границите и преминаването и предвижването във вътрешността на Гърция ще бъде изключително затруднено. Очаква се такава да е ситуацията и на всички останали гранични пунктове. Има и прозорци, в които ще бъде забранено преминаването и на леки автомобили.

- Много ни затруднява.

- Много е зле, общо взето всичко е затворено. Сега имах късмета просто, че не е блокирано. Караме основно на национал.

БНТ: Какво е национал?

- Ами не е магистрала. Караш по едни тесни селски пътища.

- Загубите на шефовете са доста, защото един курс се прави по принцип за три дни до Атина и обратно, случва се вече и по седмица да се прави като ми спрат така.

Българските власти призовават на всеки, който не се е налага да пътува към Гърция, да не го прави Ако все пак се наложи обаче, да се проверяват маршрутите, тъй като се очаква и обходните пътища в Гърция да бъдат затворени.

#протест на гръцки фермери #българо-гръцката граница #ГКПП "Кулата-Промахон" #протести на гръцки фермери #блокада на гранични пунктове

