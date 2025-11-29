БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Aвиокомпании по света прекъснаха част от полетите си заради незабавна софтуерна промяна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Актуализацията не е засегнала полетите на българското летище

Много авиокомпании по света прекъснаха част от полетите си.

Причината - Еърбъс наложи незабавна софтуерна промяна.

Това касае около половината от глобалния флот на самолети от семейството на Еърбъс А 320.

Очаква се мярката, обявена късно снощи, да засегне 350 оператора на над 6 хиляди самолета. Тя е една от най-големите в историята на Еърбъс и идва седмици след като Еърбъс А 320 надмина Еърбъс 737 като най-поръчван модел. Софтуерната актуализация ще разреши проблема.

Но докато се извършва ще има отменени полети в целия свят. Според източници от индустрията, промяната се налага, заради инцидент на 30ти октомври с рязка загуба на височина на полет от Канкун до Ню Джърси. Проблемът е наложил аварийно кацане. 15 пътници са били ранени.

Проверките са показали, че интензивна слънчева радиация може да повреди данни, които са от критично значение за контрола на самолетите.

Актуализацията не е засегнала полетите на българското летище „Васил Левски“, потвърдиха за БНТ.

Разписанието се изпълнява по график.

