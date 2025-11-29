Трети ден от посещението на папа Лъв XIV в Турция

Трети ден от посещението на папа Лъв 14-ти в Турция.



Папата посети джамията Султан Ахмед в Истанбул, по-известна като Синята джамия и се срещна с предстоятели на местните църкви и християнски общности.

Следобед папата ще участва в служба църквата "Свети Георги" - седалището на Вселенската патриаршия и ще се срещне с патриарх Вартоломей 1-ви.

Довечера главата на Римокатолическата църква ще изнесе Света литургия във "Фолксваген Арена" - най-голямата зала в Турция с капацитет 6500 души.

Това се случва за пръв път в страната и интересът към събитието е голям. Утре следобед папата заминава за Ливан.