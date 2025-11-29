БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валентин Илиев в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Младият вратар е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта.

Валентин Илиев
Валентин Илиев е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". Синът на бившия централен защитник Пламен Илиев играе на поста вратар за ЦСКА, като вече е направил дебюта си и за националните гарнитури.

Любовта му към играта се предава от поколение на поколение и без изненада прави първите си стъпки във футбола на съвсем ранна възраст.

"Занимавам се с футбол от 7 години. На 5 години започнах във Ботев Враца, а на 12 години отидох в ЦСКА", сподели Илиев.

Първите си стъпки в любимата на милиони по света игра прави като централен защитник, досъщо като баща си. Година по-късно обаче някак случайно открива, че талантът му е под рамката на вратата. Позиция, на която играе и до днес.

"По-скоро позицията избра мен. На една тренировка нямаше кой да пази и аз станах вратар. Харесва ми, че се мятам и спасявам топките и един вид съм герой за отбора', разказва той.

"За мен най-трудният мач, който съм играл, беше на един турнир в Русе срещу Стяуа Букурещ, на който още в началото на мача ни поведоха. Накрая изравнихме и бихме на дузпи. Аз спасих последната дузпа", заяви младият вратар.

Вижте целия епизод на предаването "Аз съм" с Валентин Илиев във видеото!

Всички предавания от поредицата "Аз съм" може да намерите и в YouTube канала на БНТ!

#Валентин Илиев #"Аз съм..."

