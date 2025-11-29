БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Росица Колева
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Водачът на 50 години е задържан в ареста

Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Около 1.30 часа тази нощ полицейски екип от четвърто районно полицейско управление в Пловдив се опитал да спре лек автомобил, чийто водач не се е подчинил на подаден знак за спиране.

На кръстовището на булевардите "Освобождение" и "Цариградско шосе" колата - нарушител се блъска в светофарната уредба и чупи рамката на светлините.

Шофьорът не е пострадал.

Но при тест с дрегер в кръвта му е открит алкохол от два промила.

Водачът на 50 години е задържан в ареста, започнато е досъдебно производство, уточниха от полицията за БНТ.

