БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Запази

Украинска делегация пътува за САЩ, за да обсъди плана за прекратяване на войната с Русия

Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна?
Снимка: БТА
Слушай новината

Украинска делегация пътува за Съединените щати, за да обсъди плана за прекратяване на войната с Русия, съобщи Блумбърг.

Според агенцията, в състава на делегацията са секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и заместник-министърът на външните работи Сергий Кислицa.

Те ще се срещнат с пратеникa на американския президент Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър във Флорида.

Украинският президент Володимир Зеленски ще започне днес консултации за назначаването на нов началник на кабинета си, след като вчера досегашният - Андрий Ермак - подаде оставка.

Причината - обиск в дома му в рамките на разследване на корупция.

Ермак водеше екипа на Украйна в преговорите по мирния план на Тръмп и наблюдателите приемат принудителното му оттегляне като сериозен удар за Зеленски.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
"Сега се подготвяме за среща с американската страна, за да обсъдим стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира, че наистина ще бъде постигнат мир. И че това ще е достоен мир".

#план за мир #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
1
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
2
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
3
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
4
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
5
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
6
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Европа

Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават
Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават
Владимир Явашев получи медала на Париж Владимир Явашев получи медала на Париж
Чете се за: 01:17 мин.
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък
Чете се за: 02:37 мин.
Ще използва ли ЕС замразените руски активи? Ще използва ли ЕС замразените руски активи?
Чете се за: 01:37 мин.
На среща в Кремъл: Орбан обеща на Путин да купува руски газ и петрол На среща в Кремъл: Орбан обеща на Путин да купува руски газ и петрол
Чете се за: 01:02 мин.
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се успокоява
Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна? Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна?
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават Преговори за мир по време на война - ударите срещу Киев продължават
Чете се за: 00:35 мин.
По света
"Достатъчно отровители имаме в Русе": Протест срещу строежа на инсинератор "Достатъчно отровители имаме в Русе": Протест срещу строежа на инсинератор
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Експлозия на борда на празен танкер край Босфора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ