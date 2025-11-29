Ще бъде ли постигнат "достоен мир" в Украйна?

Украинска делегация пътува за Съединените щати, за да обсъди плана за прекратяване на войната с Русия, съобщи Блумбърг.



Според агенцията, в състава на делегацията са секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и заместник-министърът на външните работи Сергий Кислицa.

Те ще се срещнат с пратеникa на американския президент Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър във Флорида.

Украинският президент Володимир Зеленски ще започне днес консултации за назначаването на нов началник на кабинета си, след като вчера досегашният - Андрий Ермак - подаде оставка.

Причината - обиск в дома му в рамките на разследване на корупция.

Ермак водеше екипа на Украйна в преговорите по мирния план на Тръмп и наблюдателите приемат принудителното му оттегляне като сериозен удар за Зеленски.