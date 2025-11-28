БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

Председателят на ДСБ критикува управляващите и предупреди за риск за вътрешната сигурност

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов, част от обединението "Демократична България" в коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" коментира в студиото на "Панорама" развитието около проектобюджета и политическата ситуация в страната.

Атанасов отправи остра критика към проекта за държавния бюджет:

"Това е бюджетна чанта, на чантаджиите. С просто око се вижда, че се наливат изключително много пари в силовия сектор, и то по върховете. Никакви реформи. Ние предложихме, но това не се приема - поне да се закрият тези щатни бройки, които са незаети."

Той посочи, че има процедура за оттегляне на бюджета:

"Този призив, който аз направих, той е съвсем резонен… частният бизнес, средната класа, хората са изумени от този проект за бюджет."

Атанас Атанасов коментира и протестите:

"Хората онази вечер казаха - ако се държат по този арогантен начин, излизаме пак. Брутален е този бюджет. Разберете го."

Относно пострадалите полицаи по време на протеста, Атанасов каза:

"Винаги има риск да пострадат от едната и от другата страна хора. Има риск да бъдат подпъхнати провокатори."

Председателят на ДСБ отправи обвинения за риска управляващите да овладеят службите:

"Узурпирането на репресивната власт от управляващото мнозинство е риск за вътрешната сигурност в страната."

По отношение на предложението за нов шеф на ДАНС той заяви:

"Този човек провали машинното гласуване… това е пряка намеса в политическия процес."

По повод твърденията, че кмета на Варна Благомир Коцев е станал жертва на натиск, Атанасов подчерта:

"Жертва е на общата работа на Комисията за противодействие на корупцията и на ДАНС."

Той настоя, че единствената възможност е бюджетът да бъде оттеглен и процедурата да започне отначало.

Вижте целия разговор във видеото

#протест срещу бюджета #Бюджет 2026 #генерал Атанас Атанасов #ПП-ДБ

Последвайте ни

ТОП 24

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
1
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
2
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения,...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
3
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
4
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
5
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
6
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Политика

Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
Чете се за: 04:17 мин.
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР) Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Чете се за: 05:35 мин.
Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли
Чете се за: 01:27 мин.
Спор в парламента: Борисов, Мирчев и Василев си размениха остри реплики Спор в парламента: Борисов, Мирчев и Василев си размениха остри реплики
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Румен Радев удостои с орден "Мадарски конник" посланика на Ирак Лина Омар Президентът Румен Радев удостои с орден "Мадарски конник" посланика на Ирак Лина Омар
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Експлозия на борда на празен танкер край Босфора Експлозия на борда на празен танкер край Босфора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ