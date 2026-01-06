БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с гръцкия си колега за блокадите на границата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази

Транспортият ни министър поиска временни прозорци и маршрути за преминаване на тежкотоварните автомобили при пълното затваряне на границата за 48 часа

Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с гръцкия си колега за блокадите на границата
Слушай новината

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас, във връзка с продължаващите блокади от страна на гръцките фермери на гранични пунктове и основни пътни артерии между България и Гърция, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

По време на разговора министър Караджов изрази сериозната загриженост на българската страна от ескалиращите протести, които продължават повече от месец и водят до образуването на дълги колони от товарни автомобили на българска територия, значителни икономически загуби и сериозни затруднения за българските превозвачи. Той подчерта, че блокадите не само нарушават свободното движение на стоки и хора в рамките на Европейския съюз, но и оставят стотици шофьори да чакат с часове при тежки зимни условия.

Вицепремиерът отбеляза, че е необходимо в най-кратки срокове да бъде намерено решение на ситуацията, тъй като продължителните блокади имат тежко отражение върху транспортния сектор и веригите на доставки в региона.

От своя страна министър Димас заяви, че гръцката страна добре осъзнава проблемите, които настоящата ситуация създава за съседните държави и активно търси решение. Той информира, че министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис лично следи ситуацията и е отправил покана за среща с представители на фермерите още преди две седмици, като се очаква техният отговор в най-близко време. По думите на Димас желанието на гръцкото правителство е въпросът да бъде решен възможно най-скоро, при запазване на добросъседските отношения между двете държави.

По време на разговора Гроздан Караджов поиска от министър Димас изложените от българска страна съображения да бъдат предадени на представителите на протестиращите, както и да бъде заявено желанието му за лична среща с тях. Целта на подобна среща е да бъдат обсъдени възможни решения, които да отчитат интересите на всички засегнати страни – българските, гръцките и другите чуждестранни превозвачи – и да гарантират предвидимост, безопасност и непрекъснатост на транспортните връзки между България и Гърция.

Във връзка със заявените намерения за пълно затваряне на границата за период от 48 часа, министър Караджов постави въпроса за осигуряване на временни прозорци и маршрути за преминаване на тежкотоварните автомобили, като подчерта, че гарантирането на проходимост е от ключово значение за ограничаване на икономическите щети и предотвратяване на сериозни смущения в международния транспорт.

#пътна блокада #гроздан Караджов #гръцки фермери

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
3
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
4
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Гори склад за батерии в Хасково
5
Гори склад за батерии в Хасково
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
6
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Балкани

Гръцките фермери продължават с пътните блокади
Гръцките фермери продължават с пътните блокади
Червен код за опасно време е обявен в Хърватия Червен код за опасно време е обявен в Хърватия
Чете се за: 00:35 мин.
В очакване на Рождество: Бъдни вечер по Юлианския календар В очакване на Рождество: Бъдни вечер по Юлианския календар
Чете се за: 00:42 мин.
Хиляди домакинства без ток в Румъния, двама туристи са загинали Хиляди домакинства без ток в Румъния, двама туристи са загинали
Чете се за: 00:55 мин.
МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от Европейския консенсус от 2022 г. МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от Европейския консенсус от 2022 г.
Чете се за: 01:22 мин.
10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите на гръцките фермери 10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите на гръцките фермери
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча мандата на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с гръцкия си колега за блокадите на границата Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с гръцкия си колега за блокадите на границата
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
18-годишен младеж извади кръста от водите на езерото в столичния квартал "Дружба" (СНИМКИ) 18-годишен младеж извади кръста от водите на езерото в столичния квартал "Дружба" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Водосвет на бойните знамена на площад "Св. Александър Невски" Водосвет на бойните знамена на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Общество
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Венецуела след Мадуро: Кoи са хората на САЩ в Каракас?
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Калофер почете 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ