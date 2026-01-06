Гръцките фермери продължават с пътните блокади

Гръцките фермери не отстъпват от протестите си и подготвят пълна блокада на страната от четвъртък. И днес те ще спират движението по основни пътни артерии като предупреждение към правителството.

Земеделските производители остават в изчаквателна позиция преди обявената пълна блокада, но съобщават, че и днес ще затварят пътища с настояване за спешно решаване на натрупаните проблеми в аграрния сектор.

Правителственият говорител Павлос Маринакис заяви, че ще бъдат предприети арести срещу всички, които възпрепятстват свободното движение на хора и стоки.

Протестиращите планират и днес да пристъпят към затваряне на граничните пунктове с всички съседни държави. Ръководителите на протестите заявиха пред гръцките медии, че ултиматумът им към правителството изтича в сряда вечерта. Те очакват, наред с останалите си искания, и гаранция, че правителството няма да подпише споразумението с Южна Америка (Меркосур) за внос на земеделски стоки.

Фермерите подчертават, че гръцката продукция е качествена, но с висока себестойност, и настояват за по-евтино гориво, намаляване на данъците и допълнителни помощи за аграрния сектор.

Заради Богоявление земеделците оставят отворени всички обходни маршрути по магистралата Солун - Атина, но от обяд се очакват блокади на централното шосе. Към момента няма информация за действия на протестиращите по отсечката Александруполис - Солун.