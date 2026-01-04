БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гръцките фермери решиха да блокират изцяло движението в четвъртък и петък

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази
гръцките фермери решиха блокират движението четвъртък петък
Снимка: БТА
Слушай новината

Приключи и националната среща на гръцките фермери. Те решиха единодушно в четвъртък и петък да блокират напълно движението на автомобили в страната.

Съобщават, че имат готовност да прекъснат достъпа и до пристанища и летища. На всички гранични пунктове ще спрат движението както на товарни камиони, така и на леки автомобили.

Ръководителите на протестите заявиха след срещата, че няма да отстъпят докато не получат решение на всички искания от правителството.

От днес на много места възстановиха блокадите на централни пътища, но оставиха отворени обходните маршрути.

#протест на гръцки фермери #граница с Гърция #протести на гръцки фермери #блокирани пътища

Последвайте ни

ТОП 24

Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
1
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския транспорт в Благоевград
3
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския...
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
4
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
Залозите за хазартни игри – само в евро
5
Залозите за хазартни игри – само в евро
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
6
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
5
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
6
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Още от: Балкани

10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите на гръцките фермери
10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите на гръцките фермери
Въздушният трафик над Гърция постепенно се възстановява Въздушният трафик над Гърция постепенно се възстановява
Чете се за: 02:07 мин.
По-високи пътни такси в Гърция, магистралата "Егнатия Одос" вече се управлява от концесионер По-високи пътни такси в Гърция, магистралата "Егнатия Одос" вече се управлява от концесионер
Чете се за: 02:42 мин.
Технически проблем наруши въздушния трафик в Гърция Технически проблем наруши въздушния трафик в Гърция
Чете се за: 00:45 мин.
Български рибар е загинал в Северна Гърция, след като лодката му се преобърнала от силния вятър Български рибар е загинал в Северна Гърция, след като лодката му се преобърнала от силния вятър
Чете се за: 00:57 мин.
Бурни ветрове създават проблеми за движението на фериботите в Гърция Бурни ветрове създават проблеми за движението на фериботите в Гърция
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

България се сбогува с великия Димитър Пенев
България се сбогува с великия Димитър Пенев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Продължават масовите проверки на НАП и КЗП след въвеждането на еврото Продължават масовите проверки на НАП и КЗП след въвеждането на еврото
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Жълт код за опасно силен вятър и поледици в понеделник Жълт код за опасно силен вятър и поледици в понеделник
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тръмп заплаши с военна операция и Колумбия Тръмп заплаши с военна операция и Колумбия
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Старт на новия политически сезон
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Северна Корея изстреля хиперзвукова ракета
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Швейцарската полиция идентифицира всички 40 жертви след трагедията...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"Приказен свят": Леденият фестивал в Харбин отваря врати...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ