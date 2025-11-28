БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Столичната община поема сметосъбирането в кв. "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от 1 декември

Чете се за: 04:15 мин.
Регионални
На много места в ж.к. "Люлин" кризата с боклука продължава

От 1 декември Столичната община поема временно сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" със собствен ресурс. Мярката се въвежда заради изтичането на действащия договор с частния изпълнител и забавянето на новата обществена поръчка, чиято процедура е обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията. Какви нови мерки се въвеждат за боклука в кварталите от тези райони?

Близо два месеца след обявена кризисна ситуация с извозването на отпадъците в кварталите "Люлин" и "Красно село", нови три района се изправят пред същата дилема. От понеделник "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" ще посрещат деня без договор с фирма за сметопочистване. Причината - до финалния етап на процедурата за избор на фирма е била допусната само една, която обаче е отказала да отвори ценовата си оферта. А решението на общината, за да не се стигне до нова криза с боклука, е заводът за отпадъци да поема сметопочистването в районите от понеделник.

Надежда Бобчева - зам.-кмет по екология в СО: "В настоящия момент разполагаме с капацитет - 5 големи сметосъбиращи камиона и 6 по-малки, които от понеделник ще бъдат на терен. Беше увеличен персоналът със 182 бройки, върви и наемане на работници и окомлектоване на машините с хора и нужната техника. Ще използваме същия подход, като за "Люлин" и "Красно село", идеята е, че сме доста по-готови оттогава."

От район „Подуяне“ съобщиха, че са провели срещи във всички квартали и са поставили информационни табели на входовете на района, за да информират жителите какво предстои и съветват.

Кристиян Христов - кмет на район "Подуяне": "Да рециклират, да събират разделно отпадъците си, да изхвърлят боклука си отговорно - в завързани чували, торби. И призивът ми в този предстоящ месец - да не изхвърлят едрогабаритен отпадък - тези шкафове, дивани могат да почакат".

А жителите на района приет новината разнопосочно.

"Готов съм, прочетох, правилно и хубаво е, че са ни информирали от общината."

"Аз лично си го изхвърлям разделно и ще чакам някой да дойде да го вземе."

"Аз нормално си изхвърлям боклука, ако трябва и на друго место, като се движа и виждам, че тук са закъсали нещата."

И докато хората очакват да видят как ще се развие ситуацията, в един от критичните райони нещата някак си не се оправят според живеещи там. На някои места в "Люлин" все още можем да видим тази картинка - препълнени контейнери, разхвърлян боклук и торбички.

"Погледнете какво се случва, каква община, какво справяне."

"В интерес на истината - минават някакви камиони, аз не мисля, че са общински."

"Единият вече е пълен, другият празен, до вчера боклуците бяха и отвън."

По думите на Бобчева критични точки има във всички райони. А решение на проблема може да има от понеделник.

Надежда Бобчева - зам.-кмет по екология в СО: "От понеделник очаквам в цялост двата района да бъдат обслужвани от общинското дружество "Софекострой", което ще поеме ангажимент към сметопочистването и извозването там."

Предвид и лошото време от общината обясниха, че въпреки несигурността по договорите са в готовност за зимния сезон.

