БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Запази

Появяват се фалшиви уебсайтове, които копират всички функции на известни търговци и марки

измама имитации големи сайтове търговия роят покрай черния петък
Слушай новината

Едно предупреждение навръх Черния петък - пикът на предлагането и пазаруването около Черния петък създават ситуация, от която се възползват и много фалшиви сайтове за електронна търговия. Те копират уебсайтовете на известни търговци на дребно и мамят хиляди потребители. Франция отбелязва все по-сериозен ръст на този тип измами.

В навечерието на Черния петък интернет е залят от промоции и изкушаващи оферти. Немалко от тях се появяват и във фалшиви уебсайтове, които копират всички функции на известни търговци и марки. Преди година Филипин резервирала много изгодно пътуване чрез туристически уебсайт, но той се оказал фалшива версия на оригинала. Измамата ѝ струвала 2000 евро.

Филипин: "Имаше всички разрешения, адреса на регистрирания офис на уебсайта, всичко! Изглеждаше... истинско. И се чувстваш ужасно глупаво, когато осъзнаеш, че си бил измамен."

Броят на фалшивите уебсайтове е скочил с 250% между септември и октомври. Бизнесите също страдат от измамата. Преди няколко седмици Елиот Жабе, директор на сайт за търговия с електроника, е атакуван от хакери. Те създават фалшива версия с логото на компанията му и отклоняват част от клиентите му.

Елиот Жабе, директор на сайт за търговия с електроника: "Сайтът изглежда точно като истинския. С изображения на стоки и с много големи промоции. Можете да видите отстъпки от 84, 78 процента и така нататък."

Френският предприемач е подал жалба и сега иска да повиши осведомеността за мащаба на явлението.

Елиот Жабе, директор на сайт за търговия с електроника: "Ето пример за сайт, който направих за по-малко от минута, като поръчах с няколко думи да бъде изграден. И ето сайтът, който ми беше предложен. Така че хакер c лоши намерения, може лесно да създаде уебсайт, като използва изкуствен интелект, и да заблуди потребителите."

По данни на френски експерти по киберсигурност миналата година хакери са откраднали 382 милиона евро от плащания във фалшиви уебсайтове.

#черен петък #фалшиви сайтове #измама

Последвайте ни

ТОП 24

Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
1
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
2
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
3
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига...
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
4
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения,...
Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас
5
Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
6
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Общество

Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
"Добрите истории": Как се сбъдна мечтата за достоен паметник на Васил Левски в Търговище "Добрите истории": Как се сбъдна мечтата за достоен паметник на Васил Левски в Търговище
Чете се за: 04:35 мин.
Да върнем лентата назад: 35 години "SOS Детски селища" Да върнем лентата назад: 35 години "SOS Детски селища"
Чете се за: 01:55 мин.
Конференция на вътрешните одитори събра български и чуждестранни експерти Конференция на вътрешните одитори събра български и чуждестранни експерти
Чете се за: 01:15 мин.
Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас
Чете се за: 03:55 мин.
Откриват пет нови домове за възрастни хора Откриват пет нови домове за възрастни хора
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР) Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ