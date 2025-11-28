Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък

Едно предупреждение навръх Черния петък - пикът на предлагането и пазаруването около Черния петък създават ситуация, от която се възползват и много фалшиви сайтове за електронна търговия. Те копират уебсайтовете на известни търговци на дребно и мамят хиляди потребители. Франция отбелязва все по-сериозен ръст на този тип измами.

В навечерието на Черния петък интернет е залят от промоции и изкушаващи оферти. Немалко от тях се появяват и във фалшиви уебсайтове, които копират всички функции на известни търговци и марки. Преди година Филипин резервирала много изгодно пътуване чрез туристически уебсайт, но той се оказал фалшива версия на оригинала. Измамата ѝ струвала 2000 евро.

Филипин: "Имаше всички разрешения, адреса на регистрирания офис на уебсайта, всичко! Изглеждаше... истинско. И се чувстваш ужасно глупаво, когато осъзнаеш, че си бил измамен."

Броят на фалшивите уебсайтове е скочил с 250% между септември и октомври. Бизнесите също страдат от измамата. Преди няколко седмици Елиот Жабе, директор на сайт за търговия с електроника, е атакуван от хакери. Те създават фалшива версия с логото на компанията му и отклоняват част от клиентите му.

Елиот Жабе, директор на сайт за търговия с електроника: "Сайтът изглежда точно като истинския. С изображения на стоки и с много големи промоции. Можете да видите отстъпки от 84, 78 процента и така нататък."

Френският предприемач е подал жалба и сега иска да повиши осведомеността за мащаба на явлението.

Елиот Жабе, директор на сайт за търговия с електроника: "Ето пример за сайт, който направих за по-малко от минута, като поръчах с няколко думи да бъде изграден. И ето сайтът, който ми беше предложен. Така че хакер c лоши намерения, може лесно да създаде уебсайт, като използва изкуствен интелект, и да заблуди потребителите."

По данни на френски експерти по киберсигурност миналата година хакери са откраднали 382 милиона евро от плащания във фалшиви уебсайтове.