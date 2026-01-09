Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без договори

Столичната община се е справила със снегопочистването въпреки липсата на договори в две от зоните и продължава да работи в условията на тежка криза с отпадъците. Това коментира в "Още от деня" заместник-кметът по екология на София Надежда Бобчева.

По думите ѝ в рамките на деня на снеговалежа са били извършени две обработки на всички трасета на градския транспорт, като работата е започнала още около 4.00 часа сутринта. Паралелно с това е започнало поетапно почистване на кварталните улици, включително и в зони без действащи договори.

"В настоящия момент имаме на практика две зони, в които нямаме договори. Независимо от това, дейността беше изпълнена и в рамките на вчерашния ден", заяви тя.

Бобчева подчерта, че снегопочистването е част от договорите за сметосъбиране и сметоизвозване и е пряко свързано с кризата около обществената поръчка за чистотата на София. Според нея общината не е закъсняла с мегапоръчката за седем зони на стойност близо 480 млн. лева без ДДС, но е била блокирана в Агенцията за обществени поръчки.

"Бяхме задържани над 3 месеца самата поръчка и се наложи да заведем административно дело", заяви Бобчева.

По отношение на твърденията за натиск и саботаж, Бобчева призна, че фирми от сектора са отказвали да съдействат след първоначални разговори, без да дават конкретни мотиви. Това е принудило общината да спре да оповестява публично част от оперативната си информация.

"В момента, в който се свържем с някой, се случваше така, че в рамките на ден или два той изведнъж се обажда и казва – щяхме да подписваме договор, ама се отказваме", поясни тя.

Относно обвиненията, че София отново ще бъде "чистена от мафията", Бобчева обясни, че подновените договори са анекси към споразумения.

"Всички договори, които бяха подновени, всъщност са анекси към действащи и съществуващи договори. Тези договори са подписани през 2020 година", каза тя.

Кризата с боклука, по думите ѝ, ще може да бъде окончателно решена след решенията на съда, тъй като общината е страна по множество съдебни спорове. До тогава ще продължат временните мерки, включително работа със собствен капацитет и помощ от доброволци в някои райони.

В заключение заместник-кметът благодари на гражданите за търпението и помощта.