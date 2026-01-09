БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без договори

Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Заместник-кметът по екология на София призна за натиск върху фирми за чистота

надежда бобчева снегът беше почистен навсякъде зони без договори
Столичната община се е справила със снегопочистването въпреки липсата на договори в две от зоните и продължава да работи в условията на тежка криза с отпадъците. Това коментира в "Още от деня" заместник-кметът по екология на София Надежда Бобчева.

По думите ѝ в рамките на деня на снеговалежа са били извършени две обработки на всички трасета на градския транспорт, като работата е започнала още около 4.00 часа сутринта. Паралелно с това е започнало поетапно почистване на кварталните улици, включително и в зони без действащи договори.

"В настоящия момент имаме на практика две зони, в които нямаме договори. Независимо от това, дейността беше изпълнена и в рамките на вчерашния ден", заяви тя.

Бобчева подчерта, че снегопочистването е част от договорите за сметосъбиране и сметоизвозване и е пряко свързано с кризата около обществената поръчка за чистотата на София. Според нея общината не е закъсняла с мегапоръчката за седем зони на стойност близо 480 млн. лева без ДДС, но е била блокирана в Агенцията за обществени поръчки.

"Бяхме задържани над 3 месеца самата поръчка и се наложи да заведем административно дело", заяви Бобчева.

По отношение на твърденията за натиск и саботаж, Бобчева призна, че фирми от сектора са отказвали да съдействат след първоначални разговори, без да дават конкретни мотиви. Това е принудило общината да спре да оповестява публично част от оперативната си информация.

"В момента, в който се свържем с някой, се случваше така, че в рамките на ден или два той изведнъж се обажда и казва – щяхме да подписваме договор, ама се отказваме", поясни тя.

Относно обвиненията, че София отново ще бъде "чистена от мафията", Бобчева обясни, че подновените договори са анекси към споразумения.

"Всички договори, които бяха подновени, всъщност са анекси към действащи и съществуващи договори. Тези договори са подписани през 2020 година", каза тя.

Кризата с боклука, по думите ѝ, ще може да бъде окончателно решена след решенията на съда, тъй като общината е страна по множество съдебни спорове. До тогава ще продължат временните мерки, включително работа със собствен капацитет и помощ от доброволци в някои райони.

В заключение заместник-кметът благодари на гражданите за търпението и помощта.

"Можем да ги помолим за търпението, което правиха и за съпричастността, която имат към нас", каза Бобчева.

