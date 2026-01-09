Блокадата на гръцките фермери на границита с България падна

Блокадата на гръцките фермери на границите с България падна. 26 часа по-късно движението на камиони през Кулата - Промахон вече е възстановено.

Повече от денонощие продължи блокадата на граничен пункт "Кулата - Промахон", която за пореден път направиха гръцките фермери. Леките коли преминаваха спокойно, но камионите се трупаха един след друг от двете страни на границата и колоните бързо нарастваха. Блокадата започна вчера в 12.00 ч. на обяд и приключи днес малко след 14.00 ч. 5 км стана опашката от тирове на българска територия, два пъти по-голяма от гръцка страна.

Динамична остава ситуацията в южната ни съседка и е възможно в следващите дни също да има блокади, но за няколко часа. Тази, която започна вчера, беше обявена за 48-часова пълна блокада на пътища, магистрали и гранични пунктове, но деескалацията на напрежението дойде, след като става ясно, че ще има среща между гръцките земеделци и премиера Кириакос Мицотакис, която е планирана за вторник 13 януари.

При минусови температури в средата на пътя, десетки шофьори на камиони чакат блокадата да падне и границата да бъде отворена по-рано от обявеното.

Цветан Илиев, шофьор на тир: "Аз съм за Серес, закъснях 15 минути и тези 15 минути бяха фатални. Имам стока, която трябва да натоваря, но за съжаление не се получи." Михаил Влахов, шофьор на тир: "От вчера на обяд съм тук. Минусови температури виждаш, човече, няма къде да се ходи на тоалетна, няма какво да направиш. Месец и половина тези гърци си правят какво си искат. Аз след малко паля камиона и се прибирам."

Чакането с часове на границата увеличава загубите за транспортния бизнес.

Йордан Арабаджиев, Съюз на международните превозвачи: "Един час принудителен престой на границата струва на превозвача между 10 и 12 евро, т.е. ако той стои 10 часа на границата и то в тези температури, това генерира загуби за превозвача. Това налага времето за доставки да се променя и целия подход на фирмите да се променя."

Потърпевши са и най-близките до границата общини - Сандански и Петрич.

Снимки: БТА

Димитър Бръчков, кмет на Петрич: "За съжаление, това го играем вече няколко години особено през зимния период, отразява се, разбира се, за фирмите от района, защото такива общини като Сандански и Петрич... брутният вътрешен продукт се формира от такива транспортни фирми."

Остават блокадите и на много места във вътрешността на Гърция. Най-сериозни са тези край Солун и Лариса.

По темата работиха Антония Сукалинска и Али Мисанков