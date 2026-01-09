Висока вълна премина през каскада "Арда", язовир "Ивайловград" пое критични водни обеми

Към 12.00 ч. на 9 януари 2026 г. притокът към каскада "Арда" е намалял до 131 куб. м/сек, след като по-рано премина висока вълна с общ обем около 100 млн. куб. м – повече от полезния обем на язовир "Ивайловград". Поради това регулиране без преливане не е било възможно и през преливника преминават 94 куб. м/сек.

На 7 януари, вследствие на интензивни валежи в басейна на р. Крумовица, е отчетен рязък ръст на притока, като в 22.00 ч. е достигнат пик от 1156 куб. м/сек. Язовирът бързо изчерпва свободния си обем и започва контролирано преливане, като ВЕЦ "Ивайловград" работи в денонощен режим.

В момента язовир "Кърджали" е запълнен на 87%, язовир "Студен кладенец" – на 94%, а язовир "Ивайловград" е пълен и прелива. По данни на Националната електрическа компания язовир "Ивайловград" е смекчил с около 70% пика на високата вълна, намалявайки изпусканите води след съоръжението до около 330 куб. м/сек.

Националната електрическа компания съобщава, че каскада "Арда" се експлоатира при засилено наблюдение и в условията на затихваща усложнена метеорологична обстановка, като всички компетентни институции са своевременно уведомени.