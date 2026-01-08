Язовир "Ивайловград" прелива след поройните дъждове в района

Язовир "Ивайловград" прелива след повече от 24 часа интензивни валежи в района. Към момента няма опасност за населението, но в общината е обявена повишена готовност и е активиран Общинският план за защита.

Със заповед от 7 януари 2026 г. кметът на община Ивайловград разпореди предприемането на всички необходими превантивни мерки. Осъществява се постоянно наблюдение на водните нива и координация между институциите, включително с областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова. Информация е подадена и до съседните гръцки общини.

По-усложнена остава ситуацията в районите на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В село Мандрица реката е излязла от коритото си в участъка пред бунгалата, въпреки предприетите укрепителни дейности. Кметският наместник е в постоянен контакт с жителите, като към момента няма пряка опасност за жилищни сгради.

Всички кметове на населени места подават регулярна информация за състоянието на електрозахранването и водоподаването, нивата на реките, язовирите и микроязовирите, както и за проходимостта на пътната мрежа. Общинските пътища се разчистват от паднали клони и дървета.

От Община Ивайловград уверяват, че ситуацията се следи непрекъснато, а при промяна гражданите ще бъдат своевременно информирани.