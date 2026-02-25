Започна изграждането на първото общинско училище в "Студентски град"

Кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и кметът на район "Студентски" Петко Горанов присъстваха на първата копка за изграждането на ново общинско училище в "Студентски град". Това ще бъде първото общинско основно училище в столичния квартал, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

"Ако има едно нещо, с което искаме да бъде запомнен този мандат, то е какво сме направили за образованието – как сме решили недостига на места в детските градини и какви условия сме създали за образованието на нашите деца", заяви кметът на София Васил Терзиев.

По думите му, когато става дума за бъдещето на децата, различията могат да останат на заден план, за да се върви в обща посока. Той подчерта, че образованието трябва да бъде приоритет за всяка администрация. Детските градини и училищата са основата, върху която се гради развитието на града. Най-важното е децата да учат в сигурна и модерна среда, да ходят на училище с желание и да се чувстват подкрепени.

Столичният кмет благодари на всички, допринесли за реализацията на проекта – районната администрация, общинските съветници, Министерството на образованието и науката и областната управа.

“След днешната символична първа копка остава най-важното - да съградим този дом на знанието, за да могат деца, учители и родители да учат, спортуват и да получават от тази благодат, която всяка власт дължи на своите граждани”, заяви районният кмет Петко Горанов.

Проектът предвижда изграждане на основно училище на стойност 10 млн. евро без ДДС. Инвестицията се реализира със съфинансиране от Министерството на образованието и науката и от Столична община. Възложител е район "Студентски".

На терен от 4,6 дка, разположен на ул. "Йордан Йосифов", ще бъде изграден модерен учебен корпус с капацитет за 573 ученици в 24 паралелки – от подготвителни групи до седми клас. Пространствата са проектирани така, че да осигуряват ефективна организация на учебния процес и подходящи условия за обучение във всеки етап.

Дворното пространство включва футболно игрище, комбинирани площадки за волейбол и баскетбол, писта за бягане, зони за тенис на маса и фитнес на открито, както и озеленяване. Предвидени са алеи, кътове за отдих, места за паркиране на автомобили и велосипеди. Предвижда се училището да бъде завършено за срок около две години.

Изграждането на новото училище е част от усилията на Столична община за осигуряване на достатъчно места и преминаване към едносменен режим на обучение. В момента в София се изграждат 7 разширения с нови корпуси на училищни сгради в районите "Триадица", "Студентски", "Възраждане", "Витоша" и други.

В над 40 училища в София са необходими разширения, за да могат да преминат към обучение в една смяна. Общината изготви цялостен план и вече се работи по конкретни решения – както по отношение на проектната готовност, така и по осигуряването на финансиране, така че в следващите години тези проекти поетапно да бъдат реализирани.

По идея на кмета се развива и инициативата "Училището – сърцето на квартала", насочена към обновяване на училищната среда в София. Целта е училищата да се превърнат в отворени, модерни и многофункционални пространства - да бъдат естествен център на обществения живот.

Район "Студентски" подготвя също и проект за още едно ново училище в "Студентски град", а в момента в района завършва оборудването на разширението на 55 СУ "Петко Каравелов".

снимки: Столична община

Кметът Терзиев посочи също, че се работи по продължението на разширението на метрото към "Студентски град", тъй като модерният транспорт означава по-бързо придвижване, по-малко трафик и по-чист въздух.