БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започна изграждането на първото общинско училище в "Студентски град"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Запази
започна изграждането първото общинско училище студентски град
Снимка: Столична община
Слушай новината

Кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и кметът на район "Студентски" Петко Горанов присъстваха на първата копка за изграждането на ново общинско училище в "Студентски град". Това ще бъде първото общинско основно училище в столичния квартал, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

"Ако има едно нещо, с което искаме да бъде запомнен този мандат, то е какво сме направили за образованието – как сме решили недостига на места в детските градини и какви условия сме създали за образованието на нашите деца", заяви кметът на София Васил Терзиев.

По думите му, когато става дума за бъдещето на децата, различията могат да останат на заден план, за да се върви в обща посока. Той подчерта, че образованието трябва да бъде приоритет за всяка администрация. Детските градини и училищата са основата, върху която се гради развитието на града. Най-важното е децата да учат в сигурна и модерна среда, да ходят на училище с желание и да се чувстват подкрепени.

Столичният кмет благодари на всички, допринесли за реализацията на проекта – районната администрация, общинските съветници, Министерството на образованието и науката и областната управа.

“След днешната символична първа копка остава най-важното - да съградим този дом на знанието, за да могат деца, учители и родители да учат, спортуват и да получават от тази благодат, която всяка власт дължи на своите граждани”, заяви районният кмет Петко Горанов.

Проектът предвижда изграждане на основно училище на стойност 10 млн. евро без ДДС. Инвестицията се реализира със съфинансиране от Министерството на образованието и науката и от Столична община. Възложител е район "Студентски".

На терен от 4,6 дка, разположен на ул. "Йордан Йосифов", ще бъде изграден модерен учебен корпус с капацитет за 573 ученици в 24 паралелки – от подготвителни групи до седми клас. Пространствата са проектирани така, че да осигуряват ефективна организация на учебния процес и подходящи условия за обучение във всеки етап.

Дворното пространство включва футболно игрище, комбинирани площадки за волейбол и баскетбол, писта за бягане, зони за тенис на маса и фитнес на открито, както и озеленяване. Предвидени са алеи, кътове за отдих, места за паркиране на автомобили и велосипеди. Предвижда се училището да бъде завършено за срок около две години.

Изграждането на новото училище е част от усилията на Столична община за осигуряване на достатъчно места и преминаване към едносменен режим на обучение. В момента в София се изграждат 7 разширения с нови корпуси на училищни сгради в районите "Триадица", "Студентски", "Възраждане", "Витоша" и други.

В над 40 училища в София са необходими разширения, за да могат да преминат към обучение в една смяна. Общината изготви цялостен план и вече се работи по конкретни решения – както по отношение на проектната готовност, така и по осигуряването на финансиране, така че в следващите години тези проекти поетапно да бъдат реализирани.

По идея на кмета се развива и инициативата "Училището – сърцето на квартала", насочена към обновяване на училищната среда в София. Целта е училищата да се превърнат в отворени, модерни и многофункционални пространства - да бъдат естествен център на обществения живот.

Район "Студентски" подготвя също и проект за още едно ново училище в "Студентски град", а в момента в района завършва оборудването на разширението на 55 СУ "Петко Каравелов".

снимки: Столична община

Кметът Терзиев посочи също, че се работи по продължението на разширението на метрото към "Студентски град", тъй като модерният транспорт означава по-бързо придвижване, по-малко трафик и по-чист въздух.

#кметът Васил Терзиев # първа копка # "Студентски град" #ново училище

Последвайте ни

ТОП 24

СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
1
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
2
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе
4
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
5
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък
6
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
4
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
5
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Още от: Регионални

Агресия между ученици в Бургас – момче е с фрактура на носа след побой
Агресия между ученици в Бургас – момче е с фрактура на носа след побой
Протест в село Войводиново заради лошото състояние на улици и тротоари Протест в село Войводиново заради лошото състояние на улици и тротоари
Чете се за: 03:22 мин.
Недоволство на родители и ръководство на детска градина в "Младост 1" заради чести аварии на парното Недоволство на родители и ръководство на детска градина в "Младост 1" заради чести аварии на парното
Чете се за: 04:20 мин.
Започна ремонт на автогарата в Благоевград Започна ремонт на автогарата в Благоевград
Чете се за: 02:10 мин.
Изкуственият интелект в училище - предизвикателства и ползи Изкуственият интелект в училище - предизвикателства и ползи
Чете се за: 04:22 мин.
Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали между 11.00 и 14.00 ч. Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали между 11.00 и 14.00 ч.
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да отстранява полицай от разследването
Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Има алтернатива на руския петрол за Унгария и Слования
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Мечките Гордо и Флоренция пристигат у нас от Аржентина
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ