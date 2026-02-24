Завърши работата на специалистите от ВМС по обследване на потъналия риболовен кораб в морето край Созопол

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Не са открити телата на членовете на екипажа

Завърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на потъналия на 18 февруари риболовен кораб в морето край Созопол.

След днешния оглед на обекта, беше потвърдена информацията от вчерашния ден, че корпусът на риболовния кораб е цял, без нарушения и следи от удари. Не са открити телата на членовете на екипажа.

Всички материали от огледите ще бъдат предадени на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

В дейностите по обследване на плавателния съд участваха водолазни групи от Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база - Варна и Военноморска база - Бургас. Използвано е специализирано оборудване - дистанционно управляем подводен апарат SRS Fusion.

