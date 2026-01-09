Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец

Серия от опити за пускане в обращение на фалшиви евробанкноти в различни части на страната. В Кюстендил през последните две седмици са предотвратени три подобни опита за измами, всичките с банкноти с номинал от 100 евро. Фалшиви банкноти са засечени и във Вършец.

Три опита за пускане в обръщение на фалшиви евро банкноти са установили от полицията в Кюстендил само за последните две седмици. Всички фалшивите банкноти са били с номинал 100 евро. Фалшиви евро е открито и във Вършец.

И трите случая от Кюстендил са опит за пускане в обръщение на фалшиво евро в игрални зали. Вчера в полицията млад мъж е предал банкнота от 100 евро, която му е била изплатена като печалба от игра в хазартна зала в града.

Михаил Джаджаров, зам.директор на ОД на МВР - Кюстендил: "Благодаря на този млад мъж, за това, че със своите действия попречи тази банкнота отново да бъде пусната в обръщение."

Други жители на Кюстендил обаче не са били толкова добросъвестни и са платили с фалшиви евро.

Михаил Джаджаров, зам.-директор на ОД на МВР - Кюстендил: На 30 декември 2025 г. в две други игрални зали в града две лица заплатиха съответно с банкнота с номинал от 100 евро в едната зала и 4 банкноти отново с номинал от по 100 евро в друга зала. След като сигналите за двете престъпления бяха подадени в ОД на МВР - Кюстендил и образувани досъдебни производства по случая и от проведените мероприятия по случая, двете лица бяха установени, прокарали неистинските банкноти."

При засичане на оборота фалшива банкнота от 50 евро е открита и от управителя на казино във Вършец. Тя била използвана от клиент на казиното още на 29 срещу 30 декември. Мъжът, дал фалшивата банкнота, е установен, но още не е задържан.

главен инспектор Иван Димитров, началник на РУ - Вършец: "Качеството на самата банкнота е много хубаво, по няколко неща може да се познае, че банкнотата не е истинска. Апелирам гражданите да внимават каква валута получават, основните неща, които трябва да гледат, е да има релеф, воден знак." "Сега за първи път ми върнаха в евро, в другите магазини ми връщаха в левове, и я проверих веднага." "Засега работя само с български пари, все още не съм вземала евро и ще видим, ще проучим нещата."

Ако се съмнявате дали една банкнота е фалшива, най-правилният подход е да я занесете в най-близкия клон на банка или в полицията. Те ще извършат експертиза. Ако банкнотата е истинска, тя ще ви бъде върната. Ако е фалшива – тя ще бъде конфискувана, но няма да бъдете санкционирани, стига да сте я представили доброволно.

Наказанието предвидено в закона за подправяне или изработване на фалшиви банкноти е лишаване от свобода от 5 до 15 години, а за притежание или пускане в обращение на фалшиви пари е затвор от 2 до 8 години.