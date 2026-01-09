БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поредна руска атака срещу Украйна - изстреляни са 242 дрона, 13 балистични и 22 крилати ракети

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Кметът на Киев Виталий Кличко прикани жителите при възможност да напуснат столицата за почивните дни

поредна руска атака украйна изстреляни 242 дрона балистични крилати ракети
За втори път от началото на войната в Украйна Русия атакува с хиперзвукова балистична ракета "Орешник". Според руското военно министерство тя е поразила целите си в района на град Лвов, само на 60 км от полската граница. Най-малко четири са жертвите, а 25 ранените след поредната масирана руска атака срещу Украйна. Сред най-засегнатите е Киевска област. Щети са нанесени на посолството на Катар в украинската столица.

242 дрона, 13 балистични и 22 крилати ракети - равносметката от поредната руска атака срещу Украйна. Жилищни сгради и енергийна инфраструктура са сред най-засегнатите в Киев. Жителите на града толкова са свикнали, че при сигнала за тревога не слизат в метрото, а стоят на входа му.

Тетяна, продавач-консултант: "Не може да се преговаря с тях, не можеш да разбереш мисленето им. Споразуменията са готови. Но те никога не са съобразявали с тях, вероятно няма и да го направят."

Ихор, студент: "Това е ясна заплаха за цивилното население, 100%! Един ден удрят с празна ракета, но друг с такава с истински бойни глави. Това е заплаха, терор!"

Сред жертвите на атаката има парамедик. Руснаците отново са приложили тактиката на двойния удар - през кратък период от време удрят едно и също място. Около 6000 жилищни сгради в Киев са без ток. Кметът Виталий Кличко прикани жителите при възможност да напуснат столицата за почивните дни. Очакваните температури са минус 15 градуса, а възстановителните дейности ще отнемат време. Президентът Володимир Зеленски призова за по-голям натиск срещу Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Светът трябва да покаже ясна позиция. Най-вече Съединените щати, от чиято позиция Русия наистина се интересува. Русия трябва да получи ясен сигнал, че нейно задължение е да насочи вниманието си към дипломацията, и да усеща последствия всеки път, когато отново и отново извършва убийства и разрушава инфраструктура."

Руското министерство на отбраната съобщи, че при атака в района на Лвов с хиперзвуковата ракета "Орешник" са поразени фабрика за производство на дронове и критичната енергийна инфраструктура. Използването на "Орешник" е отговор на предполагаемото украинско нападение срещу резиденцията на Владимир Путин във Валдай в края на миналата година. Според украинската страна, както и според американското разузнаване, резиденцията не е била обект на атаката. Русия отговаря на дипломацията с повече ракети и унищожение, написа върховният представител на ЕС за външна политика и сигурност Кая Калас в платформата Екс.

Анита Хайпър, говорител на ЕК: "Информацията, че Русия е използвала ракетата "Орешник", е ясна ескалация срещу Украйна и е предупреждение към Европа и Съединените щати. Ето защо пълната подкрепа за Украйна продължава."

Според военни експерти "Орешник" няма да промени кардинално ситуацията на фронта, но не бива да се забравя, че ракетата може да носи и ядрени бойни глави.

Снимки: БТА

Себастиан Зуб, експерт по отбрана: "Очевидно последната атака срещу Украйна е предупреждение не само за Киев, но и за цяла Европа като се има предвид, че са използвани най-новите технологии. Говорим за хиперзвукова ракета, която е способна да пробие и най-добрата противовъздушна отбрана. В европа има много малко системи, които могат да и противодействат."

През изминалите часове Украйна атакува руската енергийна система в района на Белгород и Орьол. Хиляди домакинства там са без ток.

#руска атака #войната в Украйна #Русия

