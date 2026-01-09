Николай Младенов посети ООП в Рамала

По-рано израелският премиер съобщи, че българският дипломат ще оглави Съвета за мир
Николай Младенов, от когото се очаква да поеме поста генерален директор на така наречения Съвет за мир за Газа на Доналд Тръмп, се срещна със заместник-председателя на Изпълнителния комитет на Организацията за освобождение на Палестина в Рамала.
Двамата са обсъдили ситуацията в Ивицата Газа, начините за преминаване към втората фаза и механизмите за прилагане на плана за мир на Доналд Тръмп. По-рано израелският премиер съобщи, че българският дипломат ще оглави Съвета за мир.
Николай Младенов разговаря с Бенямин Нетаняху и с негови висши съветници в Йерусалим. Според американски източници се очаква Тръмп да обяви състава на съвета този месец и не е изключено това да стане още следващата седмица.
снимки: БГНЕС