По-рано израелският премиер съобщи, че българският дипломат ще оглави Съвета за мир

Николай Младенов посети ООП в Рамала
Снимка: БГНЕС
Николай Младенов, от когото се очаква да поеме поста генерален директор на така наречения Съвет за мир за Газа на Доналд Тръмп, се срещна със заместник-председателя на Изпълнителния комитет на Организацията за освобождение на Палестина в Рамала.

Двамата са обсъдили ситуацията в Ивицата Газа, начините за преминаване към втората фаза и механизмите за прилагане на плана за мир на Доналд Тръмп. По-рано израелският премиер съобщи, че българският дипломат ще оглави Съвета за мир.

Николай Младенов разговаря с Бенямин Нетаняху и с негови висши съветници в Йерусалим. Според американски източници се очаква Тръмп да обяви състава на съвета този месец и не е изключено това да стане още следващата седмица.

снимки: БГНЕС

