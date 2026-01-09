Какви са ключовите приоритети на Кипърското председателство на ЕС?

Кипър пое ротационното председателство на Европейския съюз. Страната си поставя няколко ключови приоритета. Посланикът на Кипър у нас ги представи на форум, организирам от ПанЕвропа.

БНТ: Какви са ключовите приоритети на Никозия по време на кипърското председателство на ЕС?

Хараламбос Кафкаридис, посланик на Кипър: "Нашият основен приоритет и това е основното ни послание по време на председателството е една по-автономна Европа, отворена към света. Автономията не означава изолационизъм, не означава да действаш сам. Тя означава да можеш да се справяш с нещата самостоятелно и когато е възможно, работейки и с партньори. Така че автономността означава автономност в сигурността, отбраната, безопасността на европейските граждани, а също и икономическа сигурност и конкурентоспособност. Така че основната ни цел за следващите шест месеца е да помогнем на Съюза да заеме по-автономна позиция в света."

БНТ: Но, говорите и за сигурността, кипърският президент преди няколко дни много ясно говори за кремълската инвазия в Украйна и за укрепването на европейската архитектура за сигурност. Какво ще е значението на подкрепата на Украйна като основен приоритет на кипърското председателството?

Хараламбос Кафкаридис, посланик на Кипър: "Вижте, европейците взеха много трудно, но много важно решение да подкрепят съществено Украйна през следващите поне две години чрез бюджета от 90 млрд. евро, който ще бъде предоставен като заем. Това е осезаема подкрепа, която ще бъде материализирана. В същото време, като председателство, ние предлагаме укрепването на европейската отбрана, защото като европейци сме изправени пред много предизвикателства. Трябва да можем да защитим всички свои граници. Така че специфични военни и отбранителни проекти като SAFE, където се дава енергия на отбранителната индустрия на членовете на Европейския съюз, са от решаващо значение за нас. И България ще се възползва от това, както и други държави членки, които имат военна и отбранителна промишленост. Държавите членки ще могат да получават лесни заеми, за да укрепват отбранителните си способности."

БНТ: Кипър работи за постигането на напредък по финансовата подкрепа за Украйна и предоставянето и на заем от 90 млрд. евро?

Хараламбос Кафкаридис, посланик на Кипър: "Вижте, както знаете, председателството на Съвета на Европейския съюз ръководи не само бюджетните преговори на Европейския съюз, но като цяло ръководи цялата координация на държавите членки и не само в Съвета на Европейския съюз, но и в различните формации и различните срещи на върха и т.н. Нашата цел през следващите шест месеца е да успеем не само да водим към единството в рамките на Европейския съюз, но и единството с нашите партньори. Ще играем ключова роля и в отношенията си със Съединените щати и други важни партньори като НАТО, за да бъдем единни срещу руската агресия срещу Украйна. И това е нашата основна цел. И това е послание, което отправяме и към нашите партньори. Дори и да сме малка държава членка, дори и географски да сме в периферията на Европейския съюз, като председател на Европейския съюз, ние имаме решаваща роля и тя е да ни държим единни и координирани в подкрепата за украинския народ."

БНТ: Кипърското председателство започна с много сериозни международни процеси но един от тях е свързан с Европа как гледате на идващи от САЩ посланията, че Вашингтон може да анексира Гренландия?

Хараламбос Кафкаридис, посланик на Кипър: "Знаете, че Гренландия е ключов въпрос за сигурността на Европейския съюз и съюзниците от Европейския съюз и Съединените щати. Почти сме сигурни, че Европейският съюз ще излезе от тази ситуация по-обединен и по-единен. Споменахте Гренландия. Откъдето и да дойде заплаха за суверенитета на държава-членка на Европейския съюз, ние ще бъдем обединени срещу тази заплаха. Надяваме се, че риториката относно Гренландия и суверенитета на държава-членка е просто реторика и няма да се превърне в действие. Смятаме Съединените щати за ключов партньор, ключов съюзник. Като Европейски съюз смятаме, че трансатлантическите отношения ще останат силни и призоваваме за сдържаност. Призоваваме за преговори и диалог. Проблемите и решенията се намират чрез диалог и дипломация, а не чрез заплахи и остра реторика."

БНТ: През април кипърското председателство организира среща на Пакта за Средиземноморието. Какво място трябва да заема в регионалната политика на ЕС този регион?