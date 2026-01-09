БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Какви са ключовите приоритети на Кипърското председателство на ЕС?

Николай Кръстев от Николай Кръстев
Всичко от автора
Пред БНТ говори посланикът на Кипър у нас Хараламбос Кафкаридис

Снимка: БГНЕС
Кипър пое ротационното председателство на Европейския съюз. Страната си поставя няколко ключови приоритета. Посланикът на Кипър у нас ги представи на форум, организирам от ПанЕвропа.

БНТ: Какви са ключовите приоритети на Никозия по време на кипърското председателство на ЕС?

Хараламбос Кафкаридис, посланик на Кипър: "Нашият основен приоритет и това е основното ни послание по време на председателството е една по-автономна Европа, отворена към света. Автономията не означава изолационизъм, не означава да действаш сам. Тя означава да можеш да се справяш с нещата самостоятелно и когато е възможно, работейки и с партньори. Така че автономността означава автономност в сигурността, отбраната, безопасността на европейските граждани, а също и икономическа сигурност и конкурентоспособност. Така че основната ни цел за следващите шест месеца е да помогнем на Съюза да заеме по-автономна позиция в света."

БНТ: Но, говорите и за сигурността, кипърският президент преди няколко дни много ясно говори за кремълската инвазия в Украйна и за укрепването на европейската архитектура за сигурност. Какво ще е значението на подкрепата на Украйна като основен приоритет на кипърското председателството?

Хараламбос Кафкаридис, посланик на Кипър: "Вижте, европейците взеха много трудно, но много важно решение да подкрепят съществено Украйна през следващите поне две години чрез бюджета от 90 млрд. евро, който ще бъде предоставен като заем. Това е осезаема подкрепа, която ще бъде материализирана. В същото време, като председателство, ние предлагаме укрепването на европейската отбрана, защото като европейци сме изправени пред много предизвикателства. Трябва да можем да защитим всички свои граници. Така че специфични военни и отбранителни проекти като SAFE, където се дава енергия на отбранителната индустрия на членовете на Европейския съюз, са от решаващо значение за нас. И България ще се възползва от това, както и други държави членки, които имат военна и отбранителна промишленост. Държавите членки ще могат да получават лесни заеми, за да укрепват отбранителните си способности."

БНТ: Кипър работи за постигането на напредък по финансовата подкрепа за Украйна и предоставянето и на заем от 90 млрд. евро?

Хараламбос Кафкаридис, посланик на Кипър: "Вижте, както знаете, председателството на Съвета на Европейския съюз ръководи не само бюджетните преговори на Европейския съюз, но като цяло ръководи цялата координация на държавите членки и не само в Съвета на Европейския съюз, но и в различните формации и различните срещи на върха и т.н. Нашата цел през следващите шест месеца е да успеем не само да водим към единството в рамките на Европейския съюз, но и единството с нашите партньори. Ще играем ключова роля и в отношенията си със Съединените щати и други важни партньори като НАТО, за да бъдем единни срещу руската агресия срещу Украйна. И това е нашата основна цел. И това е послание, което отправяме и към нашите партньори. Дори и да сме малка държава членка, дори и географски да сме в периферията на Европейския съюз, като председател на Европейския съюз, ние имаме решаваща роля и тя е да ни държим единни и координирани в подкрепата за украинския народ."

БНТ: Кипърското председателство започна с много сериозни международни процеси но един от тях е свързан с Европа как гледате на идващи от САЩ посланията, че Вашингтон може да анексира Гренландия?

Хараламбос Кафкаридис, посланик на Кипър: "Знаете, че Гренландия е ключов въпрос за сигурността на Европейския съюз и съюзниците от Европейския съюз и Съединените щати. Почти сме сигурни, че Европейският съюз ще излезе от тази ситуация по-обединен и по-единен. Споменахте Гренландия. Откъдето и да дойде заплаха за суверенитета на държава-членка на Европейския съюз, ние ще бъдем обединени срещу тази заплаха. Надяваме се, че риториката относно Гренландия и суверенитета на държава-членка е просто реторика и няма да се превърне в действие. Смятаме Съединените щати за ключов партньор, ключов съюзник. Като Европейски съюз смятаме, че трансатлантическите отношения ще останат силни и призоваваме за сдържаност. Призоваваме за преговори и диалог. Проблемите и решенията се намират чрез диалог и дипломация, а не чрез заплахи и остра реторика."

БНТ: През април кипърското председателство организира среща на Пакта за Средиземноморието. Какво място трябва да заема в регионалната политика на ЕС този регион?

Хараламбос Кафкаридис, посланик на Кипър: "Да. Считаме южното съседство за ключово за Европейския съюз. Намираме се в най-югоизточния край на Европа. Съседни сме на региони като Северна Африка и Близкия изток. Смятаме, че Средиземноморието, особено Източното Средиземноморие, е от решаващо значение и за безопасността на целия Европейски съюз, както, разбира се, и Черно море и Стратегията за Черно море, която също е от решаващо значение.Така че чрез тази конференция, чрез тази среща на върха, ще поканим регионалните лидери в Кипър, за да координираме действия за регионален мир и регионална стабилност, както и стабилност в Средиземно море и в източната му част."

#председателство на ЕС #посланик на кипър #Кипър

