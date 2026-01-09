"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават

Втори ден продължава пълната блокада по границата ни с Гърция заради протестите на фермерите.

При минусови температури в средата на пътя, десетки шофьори на камиони чакат блокадата да падне и границата да бъде отворена по-рано от обявеното.

Цветан Илиев - шофьор на тир: "Аз съм за Серес, закъснях 15 минути и тези 15 минути бяха фатални. Имам стока, която трябва да натоваря, но за съжаление не се получи..."

Михаил Влахов - шофьор на тир: "От вчера на обяд съм тук. Минусови температури виждаш човече, няма къде да се ходи на тоалетна, няма какво да направиш. Месец и половина тези гърци си правят какво си искат...

Аз след малко паля камиона и се прибирам."

Чакането с часове на границата увеличава загубите за транспортния бизнес. В "Денят започва" от Съюза на международните превозвачи пресмятат.

Между 10 и 12 евро на час губят превозвачите заради гръцките блокади

Йордан Арабаджиев - Съюз на международните превозвачи: "Един час принудителен престой на границата струва на превозвача между 10 и 12 евро тоест, ако той стои 10 часа на границата и то в тези температури, това генерира загуби за превозвача. Това налага времето за доставки да се променя и целият подход на фирмите да се променя."

Потърпевши са и най-близките до границата общини - Сандански и Петрич.

Снимки: БНТ и ЕПА/БГНЕС

Димитър Бръчков - кмет на Петрич: "За съжаление това го играем вече няколко години, особено през зимния период, отразява се разбира се за фирмите от района, защото такива общини като Сандански и Петрич - брутния вътрешен продукт се формира от такива транспортни фирми."

Остават блокадите и на много места във вътрешността на Гърция. Най-сериозни са тези край Солун и Лариса.