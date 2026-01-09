Между 10 и 12 евро на час губят превозвачите заради гръцките блокади

Блокадите на гръцките фермери навлязоха в нов етап. След близо два месеца протести, недоволните затвориха границите и главните пътища в южната ни съседка и обявиха, че ще държат блокадата 48 часа.

Движението за леките автомобили през "Кулата - Промахон" към този момент е свободно, спокойно и в двете посоки. Тежкотоварни камиони обаче не се допускат. В опашката от чакащи тирове е и камионът на Цветан Илиев, който чака повече от 20 часа.

Цветан Илиев: "Вчера съм от 12.15 ч. тук, където ни спряха от Гранична полиция. Аз съм за Серес, закъснях 15 минути и се оказаха тия 15 минути фатални. Имам стока, която трябва да натоваря и да се върна обратно, обаче за съжаление, не се получи."

От Съюза на международните превозвачи оценяват икономическите щети заради блокадите - загубите са между 10 и 12 евро на час.

Йордан Арабаджиев - изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи: "Неминуемо проблемите през последния месец и половина в тази дестинация са сериозни. Не само за българските превозвачи, а за всички превозвачи, които работят с Гърция или минават през Гърция, понеже, освен двустранните превози между България и Гърция, този маршрут се ползва и за фериботните линии, които отиват към Италия, Франция, Испания, така че определено забавяния има сериозни и това влияе негативно на целия транспорт."

Арабаджиев не се ангажира с изчисления за всички загуби по сфери, но каза:

"Един час принудителен престой на един камион на границата струва на превозвача между 10 и 12 евро. Тоест, ако той чака 10 часа там този автомобил стои, особено при тези температури, това генерира на първо място загуби за превозвача. На следващо място трябва да отбележиме, че това пък налага веригата на доставките да се промени и целият логистичен подход на фирмите трябва да се променя. За транспорта е много важно да има предвидимост и в тази връзка колегите започнаха да ползват алтернативни маршрути, които увеличават първо времето за транспорт. На следващо място увеличават разходите, така че от една страна има преки загуби, а от друга страна има и пропуснати ползи, тъй като този камион, който стои на границата и не работи, съответно той не носи и ползи, не може да извършва транспорт през това време."

Алтернатива на превозвачите е преминаване през Сърбия и Хърватия.

"Но там имаме проблем на граничния пункт "Батровци-Баяково", там има проблеми с мигранти, има много тежък контрол от страна на хърватската страна и нашите превозвачи почти винаги го избягват и остава вариантът през Румъния и Унгария."

Съюзът на международните превозвачи е сезирал главния прокурор на Гърция заради проблема.

"Аз тук искам да отворя една скоба за това, което се случва в Гърция, защото ние още от първия ден, в който започнаха протестите, понеже имаме опит със затварянето на границата от гръцките фермери, сезирахме главния прокурор на Гърция. С ясното искане, че трябва да се спазва законодателството на Гърция, тъй като там има текстове, които забраняват затварянето на граничните пунктове и на автомагистралите. Но това, което пък се случи, продължиха блокадите, съответно ние поискахме, с второ писмо до гръцкия главен прокурор, да се издират собствениците на земеделска техника и респективно да се наложат спрямо тях мерки. Оказва се обаче, че земеделската техника не е на платното за движение. Тя е извън. Извън платното. И се оказа, че полицаите спират движението с конуси и казват, има блокада. Съответно, поискахме от гръцкия главен прокурор да предприеме мерки спрямо полицаите, които не изпълняват задълженията си и очакваме, в крайна сметка, най-късно, днес до края на деня или до утре сутринта, да се реши този проблем. Тъй като не може, ние дълги години се борихме да бъдем в Шенген и сега, когато дори няма и граничен пункт, това е граничен преход, ние да стоим и да чакаме с часове да минем през този граничен преход."

Вижте целия разговор във видеото







Вижте прякото включване от "Кулата" на Али Мисанков