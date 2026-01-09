БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първи стъпки към нормализиране на отношенията между САЩ и Каракас - американска делегация ще посети Венецуела за разговори с временните управляващи. Новината беше съобщена от Държавния департамент.

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че инициативата за затопляне на дипломатическите отношения със САЩ идва от страна на нейното правителство. Очаква се още и венецуелска делегация да посети Съединените щати.

По-рано Доналд Тръмп каза, че е отменил планираната втора вълна от удари срещу Венецуела, тъй като новите управляващи в страната сътрудничат на Вашингтон. Американският президент настоя и за освобождаването на всички политически затворници, задържани по време на режима на Николас Мадуро.

