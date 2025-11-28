Нов метод за извличане на ценни метали от електронен отпадък

Британски стартъп тества нов метод за извличане на ценни метали (злато, сребро, паладий и др.) от електронен отпадък с помощта на специални разтвори. Технологията позволява селективно разтваряне на металите от смлени платки и електрически устройства при стайна температура, без енергоемко топене или силно замърсяващи процеси.

По данни на ООН, през 2022 г. по-малко от една четвърт от електронния отпадък в света е бил правилно събран и рециклиран, а десетки милиарди долари под формата на метали са останали неизползвани. Целта е да се намали въглеродният отпечатък и да се рециклират повече ценни ресурси.