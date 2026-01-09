Бурята „Горети“ удари Британските острови с ветрове до 160 км/ч

Бурята „Горети“ удари с пълна сила Британските острови, като на места скоростта на вятъра достигна до 160 км/ч. Силните ветрове са съпроводени от проливни дъждове, които на много места преминават в сняг.

В Югозападна Англия е обявен много рядък червен код за опасност за живота. Той е в сила за графство Корнуол, остров Джърси и островите Сили, където първи са усетили удара на бурята. Именно там са измерени и най-силните пориви на вятъра.

В Англия и Уелс над 70 000 домакинства са останали без електричество, като най-тежко е положението в Корнуол. На остров Джърси е обявено извънредно положение след скъсване на електропроводи.

Бурята сериозно наруши транспорта. Летище Бирмингам затвори пистата си, а редица по-малки летища също преустановиха работа. Влаковете на много места не се движат, а по заснежените пътища има заседнали автомобили.

По високите части на Шотландия и Северна Англия вече има значителна снежна покривка. Стотици училища, които бяха затворени вчера, вероятно ще останат затворени и днес.