Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

Нова система за граничен контрол на трети страни стартира в България

Тихомир Игнатов
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
От 6 януари системата се прилага на всички КПП, с пълен капацитет през лятото

нова система граничен контрол трети страни стартира българия
Снимка: БТА
Новата система за контрол на граждани на трети страни при вход и изход от ЕС ще заработи с пълен капацитетът в България през лятото. От 6 януари тя се прилага на всички гранично-пропускателни пунктове в България, а в момента се извършват софтуерни тестове в целия Европейски съюз. Вътрешният министър и директора на гранична полиция инспектираха внедряването на системата на граничен пункт "Калотина".

На регистрация в системата подлежат граждани на държави извън ЕС. При първо влизане в Шенгенското пространство ще се взимат пръстови отпечатъци и биометрични данни.

Инспектор Красимир Тарейн - ГД "Гранична полиция": "При всички положения това, че ние ще снемаме биометрия увеличава времето за гранична проверка. При всяко следващо преминаване може и само с един идентификатор да се верифицира тоест с пръстов отпечатък, което е много по-бързо."

Новият механизъм заменя старите печати в паспортите и въвежда дигитална регистрация. По този начин се надгражда националната системата за граничен контрол спрямо изкисванията на ЕС.

Милчо Милчев - заместник-директор на ДКИС: "Данните се събират централизирано и се изпращат към Европа, където се извършват съответните проверки и обратно се връщат тук на гишето."

Новата система ще засили контрола върху нелегалната имиграция и по-лесно ще се откриват лица, пребиваващи по-дълго от разрешеното.

Главен комисар Антон Златанов - директор на ГД "Гранична полиция": "По този начин се повишава цялата европейска сигурност. Ще бъде повишена сигурност най-вече по отношение на противодействие на тероризма."

В момента системата се тества в цяла Европа. Очаква се през лятото всички влизащи да бъдат въведени в нея.

Даниел Митов - министър на вътрешните работи в оставка: "Аз не мисля, че това ще създава особени затруднения. Хората, които работят със системата са много добре обучени."

Снимки: БТА

Внедряването на системата струва над 13,8 милиона евро, които са безвъзмездна финансова подкрепа на ЕК.

