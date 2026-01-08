БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Една година без незабравимия Петър Василев - Петела

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Легендарният спортен коментатор си отиде от този свят на 8 януари 2025 г.

прощаваме доайена спортната журналистика бнт петър василев петела
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

На днешния ден преди една година спортният отдел на БНТ остана без една от най-знаковите си фигури.

Напусна ни колегата Петър Василев. Пепи отдаде живота си на спорта и беше неизменна част от най-големите български успехи.

Напусна ни един от доайените на спортната журналистика в БНТ Петър Василев - Петела

Знаковите му коментари във футбола, бокса, хандбала, автомобилните и моторни спортове, колоезденето и зимните спортове остават завинаги в телевизионната история.

Коментирал е различни спортове на 17 олимпийски игри, сред които и любимия му бокс. Имаше безпогрешна преценка за събития, хора и ситуации.

Освен коментатор той беше и бивш състезател по хандбал и преподавател в НСА "Васил Левски".

Петър Василев е част от спортната редакция на Българската национална телевизия от 1990 г., а професионалните му ангажименти са го срещали с най-големите звезди на световния спорт.

Отразявал е седем европейски и осем световни първенства по футбол. Заедно с Николай Колев-Мичмана коментира легендарния мач на „Парк де Пренс“ през 1993 г., с който започна неповторимото американско лято на българския футбол.

Портретната документална поредица на обществената телевизия „БНТ представя“ ви направи свидетели на филма „Гласът на Петела“, посветен на спортния журналист Петър Василев – Петела, излъчен на 21 май 2025 г.

"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"

Филмът представя живота, кариерата и журналистическото наследство на Петър Василев.

Петър Василев - Петела остава в историята на спортната журналистика с колоритните си коментари и с високия професионализъм, който предаваше на по-младите колеги в журналистическата гилдия.

Пепи, не сме сте забравили!

Незабравими български успехи с коментара на спортния журналист Петър Василев
Незабравими български успехи с коментара на спортния журналист Петър Василев
Уроците и наследството на емблематичния спортен коментатор на БНТ Петър Василев
Уроците и наследството на емблематичния спортен коментатор на БНТ Петър Василев
Чете се за: 03:17 мин.
#Петър Василев - Петела

