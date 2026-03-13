Теодор Митев и Денис Маринов си осигуриха медал от турнир по бадминтон в Хавана

Българският тандем се класира за полуфиналите на двойки мъже на международната надпревара в Куба

Теодор Митев и Денис Маринов си осигуриха медал от турнир по бадминтон в Хавана
Снимка: БТА
Теодор Митев и Денис Маринов се класираха за полуфиналите на двойки мъже на международния турнир по бадминтон в Хавана (Куба) и така си гарантираха медал от надпреварата.

Българският тандем започна участието си с убедителна победа над представителите на домакините Икер Паласио и Карлос Хамилтън с 21:17, 21:11. В следващия кръг Митев и Маринов елиминираха и поставените под номер 4 в схемата Рикардо Торес и Фабрицио Родри (Венецуела) след 21:16, 21:18.

В надпреварата на сингъл Теодор Митев достигна до четвъртфиналите, където отстъпи пред втория поставен Бруно Карвальо (Португалия) с 19:21, 19:21. Преди това българинът записа две последователни победи.

Миналата седмица Митев спечели титлата на турнир за юноши до 19 години също в Хавана. Така българският състезател ще добави още поне едно отличие към актива си от участията в Куба и ще завоюва два медала в рамките на две седмици на турнири в столицата на карибската страна.

#Теодор Митев #Денис Маринов #Хавана

В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация
Заради случая с частното училище край София започва проверка в цялата училищна система, каза Сергей Игнатов
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
