Теодор Митев и Денис Маринов си осигуриха медал от турнир по бадминтон в Хавана

Теодор Митев и Денис Маринов се класираха за полуфиналите на двойки мъже на международния турнир по бадминтон в Хавана (Куба) и така си гарантираха медал от надпреварата.

Българският тандем започна участието си с убедителна победа над представителите на домакините Икер Паласио и Карлос Хамилтън с 21:17, 21:11. В следващия кръг Митев и Маринов елиминираха и поставените под номер 4 в схемата Рикардо Торес и Фабрицио Родри (Венецуела) след 21:16, 21:18.

В надпреварата на сингъл Теодор Митев достигна до четвъртфиналите, където отстъпи пред втория поставен Бруно Карвальо (Португалия) с 19:21, 19:21. Преди това българинът записа две последователни победи.

Миналата седмица Митев спечели титлата на турнир за юноши до 19 години също в Хавана. Така българският състезател ще добави още поне едно отличие към актива си от участията в Куба и ще завоюва два медала в рамките на две седмици на турнири в столицата на карибската страна.