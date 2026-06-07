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Сърбия оглави класирането по медали на „Топалов оупън“

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Спорт
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Над 1100 джудисти от 77 клуба и 19 държави участваха в юбилейното десето издание на турнира в Панагюрище

Снимка: БТА
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Представителите на Сърбия спечелиха най-много медали в десетото издание на международния турнир по джудо „Топалов оупън“ в Панагюрище. Надпреварата беше за състезатели от 6 до 18 години и събра 1106 участници от 77 клуба от 19 държави.

Клуб Новосадски оглави общото класиране със седем златни, четири сребърни и две бронзови отличия. Второто място зае Макаби от Израел, също със седем титли, но с три сребърни и 11 бронзови медала. Трети се нареди италианският Атлетико със 7 златни, 2 сребърни и 5 бронзови отличия.

Най-предно от българските отбори се класира сливенският Хаджи Димитър, който завърши на пето място с актив от четири златни, три сребърни и два бронзови медала.

При момчетата първи в класирането по медали е грузинският Гори, а при момичетата начело завърши италианският Атлетико.

Състезанието се проведе на шест татамита, а старт на турнира даде президентът на Българската федерация по джудо Румен Стоилов. От понеделник в Панагюрище започва лагер, воден от олимпийския шампион от Рио 2016 Фабио Базиле и най-добрия български джудист Ивайло Иванов.

#Топалов Оупън 2026

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