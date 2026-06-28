15 български джудисти ще представят страната ни на европейското първенство за кадети

България ще участва с 15 състезатели на европейското първенство по джудо за кадети, което ще се проведе в Гран Канария, Испания. Надпреварата започва в понеделник и ще събере 425 джудисти от 43 държави.

В първия състезателен ден на татамито ще излязат четирима български национали. При кадетите страната ни ще бъде представена от Александър Вушев (55 кг), Махмуд Жаафар и Емо Христов (60 кг), а при кадетките ще стартира София Маврова в категория до 44 килограма. Схватките започват в 11:30 часа, а финалният блок е насрочен за 18:30 часа.

Във вторник участие ще вземат Самуил Димитров и Владимир Тодоров (66 кг), Иван Николчев (73 кг), Ема Василева (52 кг), Марая Маркова и Дара Груева (57 кг), както и Андреа Стоева (63 кг).

В последния ден от индивидуалната надпревара на татамито ще излязат Теодор Кацарски и Пламен Димитров (81 кг), Цветомир Вълков (над 90 кг) и Мария Черкелиева (над 70 кг).

Българската делегация на европейското първенство е водена от президента на Българската федерация по джудо Румен Стоилов, а надеждите са младите национали да се представят достойно срещу най-добрите кадети на Стария континент.