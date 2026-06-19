Таекуондото обедини дипломати и култури на Азиатския фестивал в София

Таекуондото се превърна в един от най-ярките акценти на шестото издание на Азиатския фестивал в София, демонстрирайки силата на спорта като средство за диалог, приятелство и културно сближаване.

По покана на Посолството на Република Корея в България демонстрационният отбор по таекуондо към Националната спортна академия „Васил Левски“ представи атрактивна програма пред многобройната публика в Южния парк. Изпълненията на студентите впечатлиха гостите с високо ниво на техника, динамични комбинации и традиционното чупене на дъски.

Най-запомнящият се момент от програмата настъпи, когато на сцената се включиха посланиците на Република Корея, Индия, Пакистан и Камбоджа. Под ръководството на състезателите от НСА дипломатите участваха в демонстрацията и успешно счупиха по една дъска – символичен жест на сътрудничество, взаимно уважение и международно единство.

Именно този епизод превърна таекуондото в своеобразен дипломатически посланик на фестивала, показвайки как спортът може да преодолява културни различия и да създава общ език между народите.

Под ръководството на главен асистент Димитър Аврамов студентите от НСА заслужиха бурните аплодисменти на присъстващите и допринесоха за празничната атмосфера на събитието.

Азиатският фестивал в София отново събра представители на различни държави и култури, затвърждавайки ролята на спорта като мост между хората и средство за насърчаване на международното сътрудничество.