Солберг с минимален аванс пред Ожие след хаотичен петък в Сафари Рали Кения

Оливер Солберг излезе начело в класирането на Сафари Рали Кения, кръг от световния шампионат по автомобилизъм WRC, след драматичен и изпълнен с проблеми петъчен ден.

Шведският пилот на Тойота започна деня с комфортна преднина пред съотборника си Себастиан Ожие, но до края тя бе стопена до едва една секунда.

Организаторите срещнаха сериозни трудности още в началото на деня и заради проблеми по трасето беше отменена третата скоростна отсечка Camp Moran. Така състезанието стартира на 18.4‑километровата Loldia, където Солберг излезе извън траекторията в десен завой и се удари в храст, губейки около 10 секунди от аванса си.

Условията по трасето се усложниха допълнително следобед. С изсъхването на настилката се появиха множество камъни и неравности, а Ожие се справи най‑добре с предизвикателствата. Французинът спечели седмата и деветата скоростна отсечка, докато Солберг спука дясна гума и загуби близо 30 секунди.

В крайна сметка при финала на отсечката Mazibu шведът запази първата позиция, но с минимален аванс от една секунда.

"Дадох всичко от себе си, но днес беше много хлъзгаво. Върнахме се на нулата със Себ, така че ще видим какво ще стане. И преди съм водил битка с него. Засега резултатът е 1:0 за мен, но за утре нямам представа“, заяви Солберг, цитиран от WRC.

На третата позиция се намира британецът Елфин Еванс също с автомобил на Тойота, който изостава на 19.5 секунди от лидера.