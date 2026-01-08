Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израелският президент Ицхак Херцог се срещна с бившия специален представител и ръководител на мисията на ООН в Ирак Николай Младенов, който се очаква да стане член на бъдещия Съвет за мир, който САЩ искат да създадат и който ще управлява ивицата Газа.

В американската преса българският дипломат е сочен за бъдещ представител на преходния орган, който ще бъде председателстван от американския президент Доналд Тръмп.

Младенов се срещна и с премиера на Израел Бенямин Нетаняху в канцеларията му в Йерусалим, като двамата са дискутирали основната бъдеща цел, а именно как „Хамас“ трябва да се разоръжи, заяви за Франс прес високопоставен израелски представител.

