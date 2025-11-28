Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Очаква се до 10 декември строителните дейности да бъдът напълно спрени

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протест на хората от столичния квартал "Бояна". Причината - строителството върху речно дере и природната забележителност Боянското блато продължава. Хората се чувстват застрашени, след като преди близо месец бяха установени нарушения по съществуващия строеж. Очаква се до 10 декември строителните дейности да бъдат напълно спрени, но протестиращите настояват това да се случи незабавно.

Жителите на квартал "Бояна" настояват заповедта за спиране на строежа край Боянското блато да бъде издадена незабавно.

Анелия Колева: "Защото общината цял месец вече се бави с връчването на забраната за строеж."

Галин Вайов: "Човек трябва да се разходи из "Гърдова глава" и да види какви хубави поляни и какви хубави гори и деренца са унищожени, само да се набоцкат едни бетонови гиганти."

Дара Маринова: "Едно място, което е изключително богато на птичи видове , едно от малкото в София и се надявам да бъде запазено, освен това, това ще предпази и нашите домове, които са малко по -надолу от бъдещи наводнения."

Констативният протокол е връчен вчера. Сега се изчакват 7 дни, в които собственик може да представи съгласуване с РИОСВ и Басейнова дирекция.След това има още 5 дни за възражения. Така на 10 ти декември в най-добрия случай строежът трябва да бъде окончателно спрян. Протестиращите обаче намират и този срок за неприемлив.

Веселин Тончев, сдружение "Защита на Боянското блато":
"Там има хора, които ежедневно копаят с багери, заравняват, полагат тръби, опитват се незаконно да променят трасето на реката, една строителна самодейност, която не спира и докато тази заповед се пече и препича, ще стигнем до Акт 16 на този комплекс."

Във Фейсбук страницата си кметът на района Зарко Клинков написа, че след изтичане на законоустановения срок, даден на собственика за реакция по протокола, той ще упражни правомощията си и ще издаде заповед за незабавно спиране на строителството. И още, че вече е издал и заповед за изменение на Подробния устройствен план на имотите, попадащи в обхвата на блатото. Така - от предназначени за строителство имоти, той настоява те да се върнат към зелената система на София.

#кмет на район "Витоша" #кв. "Бояна" #боянско блато #район "Витоша" #протест

