ИЗВЕСТИЯ

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Чете се за: 00:40 мин.

До дни спират строежа до Боянското блато

Карина Караньотова
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Снимка: БТА
До дни спират строежа до Боянското блато. Кметът на район "Витоша" е изпратил констативен протокол до направление "Архитектура и градоустройство" за становища по случая от РИОСВ и Басейнова дирекция. При непредствяне на тези становища - в 7-дневен срок ще бъде издадена заповед за спиране на строежа. Инвеститорите обаче до последно се надяват, това да не се случи и продължават работата по обекта.

На картинка бъдещият комплекс в квартал "Бояна" изглежда бутиков, зелен и кокетен. На място обаче има необитаеми сгради, които и при най-малкият дъжд се наводняват. И докато те са със заварен статут, действащият строеж може да бъде спрян.

Веселин Тончев, сдружение "Защита на Боянското блато":
Кмета на район Витоша- Зарко Клинков е компетентния орган, след извършената проверка съвместна и след установените нарушения , че се извършва корекция на речно дере, без позволение за строеж , той трябва незабавно да наложи забрана за по-нататъшно строителство за този обект."

Зарко Клинков, кмет на район "Витоша": "В момента в който имаме одобрение , се появява на това бюро и го разписвам, протокола е за представяне становища от РИОСВ и Басейнова дирекция за обекта, при непредствянето на такива становище в 7-дневен срок пристъпваме към издаване на заповед по чл. 224 от ЗУТ, което е за спиране на строителството с незабавен ефект."

Според местните, се готви и незаконно вкарване на минаващата от там река в тръба.

Веселин Тончев, сдружение "Защита на Боянското блато": "И това речно корито, което беше засипани,в момента се готви водата да се пусне в тръби и по този начин неизвестно къде да се отведе."

Речните дерета са публична държавна собственост и е не могат да бъдат застроявани. Районният кмет настоява и за смяна на предназначението на терена на самото блато, който към момента е отреден за строителство.

И гражданите, и от сдружение "Защита на Боянското блато" и от район Витоша искат последната естествено влажна зона в София да бъде облагородена и превърната в място за отдих.

В нея се срещат над 130 вида птици, 17 от които са включени в Червена книга на България.

#кв. "Бояна" #боянско блато

Фентанилът измества останалите наркотици
Фентанилът измества останалите наркотици
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа
Чете се за: 04:00 мин.
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Чете се за: 04:02 мин.
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните квартали "Хаджи Димитър" и "Сухата река"
Чете се за: 02:57 мин.
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев
Чете се за: 02:47 мин.

Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
Чете се за: 14:10 мин.
По света
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
