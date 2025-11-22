Фентанилът измества останалите наркотици

Фентанилът и синтетичните канабиноиди са изместили от пазара на наркотици у нас останалите упойващи вещества. Те са и най-употребяваните от наркозависимите в Пловдивска област, потърсили лечение и подкрепа.

Той е на 46 години. Зависим е от четвърт век, а сега е на метадонова програма.

БНТ: Какво употребяваше?

- Абсолютно всичко. Даже съм се молил да ме пусне амфетамин, ама то не е амфетамин — то е метамфетамин. Три дена и се молиш да те пусне.

Познава добре и старата, и новата дрога. Но казва, че фентанилът е най-опасен.

Веднъж ми предложиха една линия, пробвах и не ми хареса. А познавам приятел, който спря всичките наркотици и почина от това — от фентанил. И повечето взимат "чай", който е четири лева, пръскат го с фентанил и спят. Всеки пуши чай — дърпаш два пъти и си в космоса 40 минути.

Мъжът е сред 80-те зависими, които получават грижа в „Розовата къща“ в пловдивския квартал „Столипиново“. Центърът им осигурява психологическа подкрепа, безплатни изследвания за ХИВ, сифилис и хепатит, както и храна и баня за бездомните.

Виолета Мартинова, мениджър на "Розовата къща" – Пловдив: "При нас идват хора, които нямат никаква социална подкрепа – дом, документи, със съпровождащи хронични заболявания, и те имат нужда от лечение… да ги подкрепим. Буквално да извадим акт за раждане, защото някои нямат и такъв документ, лична карта, после да ги придвижим до личен лекар."

През последните години в „Розовата къща“ са помагали на десетки зависими от фентанил. Част от тях са изгубили битката с дрогата.

Виолета Мартинова, мениджър на "Розовата къща" – Пловдив: "Фентанилът е 50 пъти по-силен от хероина, затова хората, които предозират и правят свръхдоза, са много повече. Леталният изход е в по-висок процент в сравнение с хероина."

Фентанилът на улицата е по-евтин и затова е предпочитан от наркозависимите, които си набавят пари за дрога основно с просия. От началото на годината полицията в Пловдивско е задържала над 950 души за притежание и разпространение на наркотици.

Комисар Пламен Иванов, зам.-директор на ОД на МВР – Пловдив: "Прави впечатление марихуаната — над 31 килограма, кокаинът — над 7 килограма, фентанилът — над килограм и триста. Като изключително опасен вид наркотик фентанилът представлява особено внимание."

Част от заловената дрога е била предназначена за директна продажба, а друга е хваната по време на доставка.