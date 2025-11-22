БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фентанилът измества останалите наркотици

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази

От началото на годината полицията в Пловдивско е задържала над 950 души за притежание и разпространение на наркотици

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Фентанилът и синтетичните канабиноиди са изместили от пазара на наркотици у нас останалите упойващи вещества. Те са и най-употребяваните от наркозависимите в Пловдивска област, потърсили лечение и подкрепа.

Той е на 46 години. Зависим е от четвърт век, а сега е на метадонова програма.

БНТ: Какво употребяваше?

- Абсолютно всичко. Даже съм се молил да ме пусне амфетамин, ама то не е амфетамин — то е метамфетамин. Три дена и се молиш да те пусне.

Познава добре и старата, и новата дрога. Но казва, че фентанилът е най-опасен.

Веднъж ми предложиха една линия, пробвах и не ми хареса. А познавам приятел, който спря всичките наркотици и почина от това — от фентанил. И повечето взимат "чай", който е четири лева, пръскат го с фентанил и спят. Всеки пуши чай — дърпаш два пъти и си в космоса 40 минути.

Мъжът е сред 80-те зависими, които получават грижа в „Розовата къща“ в пловдивския квартал „Столипиново“. Центърът им осигурява психологическа подкрепа, безплатни изследвания за ХИВ, сифилис и хепатит, както и храна и баня за бездомните.

Виолета Мартинова, мениджър на "Розовата къща" – Пловдив: "При нас идват хора, които нямат никаква социална подкрепа – дом, документи, със съпровождащи хронични заболявания, и те имат нужда от лечение… да ги подкрепим. Буквално да извадим акт за раждане, защото някои нямат и такъв документ, лична карта, после да ги придвижим до личен лекар."

През последните години в „Розовата къща“ са помагали на десетки зависими от фентанил. Част от тях са изгубили битката с дрогата.

Виолета Мартинова, мениджър на "Розовата къща" – Пловдив: "Фентанилът е 50 пъти по-силен от хероина, затова хората, които предозират и правят свръхдоза, са много повече. Леталният изход е в по-висок процент в сравнение с хероина."

Фентанилът на улицата е по-евтин и затова е предпочитан от наркозависимите, които си набавят пари за дрога основно с просия. От началото на годината полицията в Пловдивско е задържала над 950 души за притежание и разпространение на наркотици.

Комисар Пламен Иванов, зам.-директор на ОД на МВР – Пловдив: "Прави впечатление марихуаната — над 31 килограма, кокаинът — над 7 килограма, фентанилът — над килограм и триста. Като изключително опасен вид наркотик фентанилът представлява особено внимание."

Част от заловената дрога е била предназначена за директна продажба, а друга е хваната по време на доставка.

#фентанил #наркотици #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
3
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
5
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Общество

9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Когато рисунките говорят за живота:Изложба за безопасно шофиране в Пловдив Когато рисунките говорят за живота:Изложба за безопасно шофиране в Пловдив
Чете се за: 02:02 мин.
"Моите въпроси за €": Очаква ли се ново поскъпване на жилищата? "Моите въпроси за €": Очаква ли се ново поскъпване на жилищата?
Чете се за: 01:15 мин.
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души 125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души
Чете се за: 02:27 мин.
"Не може да бавите решения с години": Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС "Не може да бавите решения с години": Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС
Чете се за: 03:32 мин.
„Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора „Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
Чете се за: 14:10 мин.
По света
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ