ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:27 мин.
ЗАПАЗЕНИ

Преди заседанието на ОИК - Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?

от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Ново развитие по казуса с насроченото за утре извънредно заседание на Общинската избирателна комисия във Варна за разглеждане на сигналите за прекратяване на пълномощията на арестувания кмет Благомир Коцев. След като от ПП-ДБ заявиха, че от ГЕРБ търсят служебна победа при евентуални нови избори, от партията на Бойко Борисов отговориха, че техните представители в ОИК няма да подкрепят отстраняването на Коцев.

С позиция до медиите Общинската избирателна комисия опроверга твърденията на ПП-ДБ, че заседанието е свикано незаконно. В нея се казва още, че са спазени всички разпоредби и че заседания се провеждат и в почивни, и в празнични дни, защото сроковете в Изборния кодекс се броят като календарни, а не като работни.

От "Продължаваме Промяната" подозират, че единствената цел на това заседание е да се отнемат кметските правомощия на Благомир Коцев. Ивайло Мирчев от "Демократична България" заяви, че ГЕРБ търсят предсрочни избори във Варна и служебна победа за тях.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Хубавото от цялото това нещо е, че лъсна истинското желание на това мероприятие и то е Благомир Коцев да бъде отстранен като кмет. Това, което ние искаме, е справедливост. Ако някой е грешил, нека той да получи справедлив съд и така трябва да бъде. Нека обаче да отиде при семейството си, защото да го държиш в карцера с болни хора в студа не е най-цивилизованото отношение. Нямам никакво съмнение, че зад това нещо стои управляващият дует Бойко Борисов - Делян Пеевски. И целта е да се отиде във Варна на избори. Това, което обаче те не знаят, че ние ще им дадем отпор."

Тези обвинени отправени в общественото пространство не останаха незабелязани и от ГЕРБ реагираха светкавично.

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: "На свое заседание Изпълнителната комисия на ГЕРБ, след консултации с лидера, г-н Бойко Борисов, взе решение единодушно да помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват против отстраняването на кмета на Варна, като с това даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи.

Тома Биков, ГЕРБ-СДС: "Без нашите гласове не може да се вземе такова решение. Нашето мнение е, че тези решения, ако има проблеми, трябва да се взимат от съда, а не с участието на наши представители, за да може след това да се каже, че ние искаме да управляваме Варна през задния вход."

Заседанието на Общинската избирателна комисия се провежда заради три подадени жалби срещу Благомир Коцев, свързани с неговите правомощия като кмет, след ареста му и след повдигане на обвинението. Освен това в четвъртък на 27 ноември ще се гледа мярката за неотклонение на Коцев във Варненския окръжен съд, след като делото беше прехвалено от София във Варна.

#арест на Благомир Коцев # Благомир Коцев #кмет на Варна #ОИК-Варна

Последвайте ни

