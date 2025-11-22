Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?

Близо 90 литра на квадратен метър са паднали в община Петрич през последното денонощие. Обилният дъжд примесен с градушка нанесе сериозни щети в Югозападна България. Реката в Разлог излезе от коритото си, а в петричките села Рупите, Беласица и Самуилово улиците се превърнаха в реки.

Бурята удря Петричко малко след 19.00 часа снощи. Само за 2 часа се изливат над 30 литра на квадратен метър. Дъждът примесен с градушка превръща улиците в реки, а дворовете и мазетата на хората в езера.

Гана Георгиева, жител на Петрич: "Реки, реки бяха много силно мислехме, че и къщите ще паднат от водата." Иво, жител на Петрич: "Никой не можеше да излезе нито коли да минат нито нищо... кой на терасите, кой се мъчи да изхвърли вода от стаите, страшна работа..."

На над 20 сигнала са се отзовали пожарникарите в Петрич - предимно за наводнени улици и мазета.

главен инспектор Стоян Тилев, началник на пожарната в Петрич: "С тежка техника бяха почистени отводнителни канали в рамките на 2 часа нещата бяха нормализирани."

Според местните, не само обилният дъжд, но и старата канализация в селата е причина за бедствието.

Павлина Станкова, жител на село Рупите: "При нас си има проблем почти всеки сезон така и може би тук тези шахти не се почистват редовно и улицата не ни е направена, не ни е циментирана, не ни е асфалтирана." Димитър Господинов, кмет на село Рупите: "Канализация има, не е както трябва направена преди повече от 20 години, но пак е по-добре от нищото. Не можа да събере водата, която се изсипва на един път… шахтите са направени малки от едно време, успяхме да ги почистим вечерта, но пак не успя."

В селата с най-силни валежи - Коларово, Самуилово и Беласица поискаха помощ от държавата.

Кирил Стоянов, кмет на село Самуилово: "Искам дебело да подчертая, че необходимото е да се направи първо улиците, широките канализационно шахти и след това да остане работата на кметовете да бъдат поддържани и почистени... превенция, няма превенция."

Общинският кмет обаче е на друго мнение.

Димитър Бръчков, кмет на община Петрич: "Концентрацията на 40% от тези литри бяха в рамките на 2 часа, всички бяхме на терен и видяхме за какво става въпрос, по никакъв начин нито една инфраструктура не може да поеме такъв дъжд... Няма какво да се реагира на момента може да се реагира в последствие."

Придошлите води предизвикаха излизане от коритото на река Язо излезе в центъра на Разлог. Благодарение на бързата реакция на аварийните екипи не се е стигнало до заливане на съседни сгради. Под наблюдение остават и двете големи реки в региона Струма и Места.