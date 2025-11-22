9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Винаги, когато времето позволява, Кубрат е на стадиона в Аксаково, за да тренира

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Историята на едно талантливо момче, което е само на 9 години, но вече печели национални и световни титли от състезания по кордов авиомоделизъм. Кубрат Кирилов е възпитаник на Средно училище “Св. Климент Охридски” в Аксаково и със своето постоянство и упоритост вдъхновява всички около себе си.

Винаги, когато времето позволява, Кубрат е на стадиона в Аксаково, за да тренира. С електрически самолети, закачени на метална корда, той определя посоката на машината с помощта на ръкохватка и прави различни фигури с нея.

„Харесва ми как летят. Изглеждаше ми лесно и реших да пробвам“, споделя Кубрат.

„От много малък чете, разказва и се интересува от различни неща. Изключително много се гордея с него, както и всяка майка се гордее с децата си“, казва майка му Соня Кирилова.

Кубрат е израснал с авиомоделизма. Баща му управлява радиосамолети, но момчето избира свой път в този спорт. Само за две години успява да усвои тънкостите на кордовата акробатика.

„Самото усвояване е дълъг процес и зависи от човека, но тъй като Кубрат е захранен от атмосферата, а и има две по-големи сестри, които изискват, той се старае много“, обяснява баща му Кирил Кирилов.

В световната класация са включени 30 момчета и момичета на възраст от 11 до 21 години. Кубрат е 16-ти по точки, а е едва на 9. Въпреки това, той може да изпълнява всичките 15 фигури, определени от Световната федерация по авиомоделизъм.

„Прецедент в историята. Няма дете на такава възраст, което да е летяло пълния комплект, а той ги изпълнява“, допълва баща му.

Висшият пилотаж му помага да спечели два сребърни медала на Световно първенство в Испания.

„Нямаше други от моята възрастова група и се състезавах заедно с мъжете. Беше доста трудно, но все пак успях“, казва Кубрат.

„Тъй като са нови модели, а и всеки един модел, за да можеш да го караш в пълните му възможности, да изпълнява фигурите и да си свикнал, трябват най-малко 50–60 полета, а той имаше възможност само за 5 полета преди състезанието“, обяснява баща му.

През май догодина Кубрат ще участва в Световно първенство по авиомоделизъм в Австралия. Затова тренира усилено, а семейството му прави всичко възможно, за да осигури средства, за да може да продължи да представя България.

