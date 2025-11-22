Стефано Рагацо показа ексклузивни кадри от изкачването на Итърнал Флейм

Ексклузивни кадри и снимки от първото солово изкачване на емблематичния маршрут Итърнал Флейм на „Безимената кула“ видяха зрителите на Банско Филм Фест. Те бяха показани от автора на това постижение и специален гост на фестивала Стефано Рагацо.

Маршрутът Итърнал флейм е считан за един от най-красивите и трудни на голяма надморска височина. Отвесната 1000 метрова стена достига връхната си точка на Безименната кула от кулите Транго в Пакистан на 6239 метра. Изкачването отнема девет дни на Рагацо.

„Психологическата страна на този тип изпитания изисква много. Трябва ти сериозна подготовка, не само физическа сила за катеренето, но също и ментална. Трябва да си подготвен за много и различни неща. Буквално на всеки пет минути изниква някаква трудност, с която трябва да се справиш и трябва да можеш да запазиш спокойствие“, сподели той пред камерата на БНТ.

Тази вечер ще станат ясни носителите на награди от конкурсната програма на фестивала.