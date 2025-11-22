БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След пожара: Залесяват местността "Гарга баир" край Арбанаси

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
У нас
Близо 200 доброволци се включиха в залесяването

След пожара: Залесяват местността "Гарга баир" край Арбанаси
Близо 200 доброволци се включиха в залесяването на емблематичната местност “Гарга баир” край Велико Търново. Това лято огромен пожар изпепели стотици декари от гората, която се намира между града и етнографското селище Арбанаси.

В началото на ноември започна поетапното засаждане на нови дървета, а днес се проведе най-мащабната акция. 10 000 фиданки бяха осигурени за залесяването, които се засаждат по специален метод с т.нар “Меч на Колесов”.

Заради климатичните промени през топлите месеци ще се наложи дръвчетата да бъдат поливани на ръка, за което от общината планират отново организирането на доброволческа акция.

Зорница Кънчева- началник отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново: „Около 30 дкра е теренът, на който залесяваме. Останалите декари вече са залесени от фирма, която общината е наела, за да свърши това нещо професионално и този терен остана за доброволците. Да знаем, че гората се унищожава за 15-20 минути, а и трябват минумун 10-15 години, за да заприлича на гора с много усилия и с промените в климата става двойно.“

„Ако искаме да живеем в една по-красива, по-здравословна среда всички трябва да участваме в екологични инициативи, да бдим и да пазим придродата по всички възможни начини.“

„Когато сме заедно можем да направим много добрини!“

