След пожара: Залесяват местността "Гарга баир" край Арбанаси

Близо 200 доброволци се включиха в залесяването на емблематичната местност “Гарга баир” край Велико Търново. Това лято огромен пожар изпепели стотици декари от гората, която се намира между града и етнографското селище Арбанаси.



В началото на ноември започна поетапното засаждане на нови дървета, а днес се проведе най-мащабната акция. 10 000 фиданки бяха осигурени за залесяването, които се засаждат по специален метод с т.нар “Меч на Колесов”.

Заради климатичните промени през топлите месеци ще се наложи дръвчетата да бъдат поливани на ръка, за което от общината планират отново организирането на доброволческа акция.