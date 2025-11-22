БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мартин Димитров в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Състезателят по таекуондо и кикбокс е поредният герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта.

Мартин Димитров
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мартин Димитров е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". Банскалията практикува два бойни спорта - таекуондо и кикбокс, като първият от тях е заложен в неговото семейство.

"Тренирам таекуондо от 6-годишна възраст, заради вуйчо ми, който е световен шампион - Николай Кехайов. Точно той първи ме закара в залата и аз се запалих и реших да тренирам", сподели Димитров.

"Опитвал съм ски, плуване, баскетбол и волейбол обаче бойните спортове са една неразделна част от мен и няма как да се разделя толкова лесно с тях", добави той.

"Таекуондото и кикбокса много се доближават като спортове. Аз отскоро се занимавам с кикбокс - от 2023 г. Отидох на едно състезание като на шега обаче на мен ми хареса и реших да се пробвам", разказа 17-годишният банскалия.

Макар че се занимава с кикбокса от две години, състезателят на школата "Хаук-Банско" вече стана европейски шампион в дисциплината Кик Лайт през септември 2025 г. Той се окичи и със световното злато при юноши старша възраст по таекуондо само месец по-късно.

"Европейското беше в Италия, Лидо ди Йезоло. Играх със състезатели от почти всякакви държави, като най-труден ми беше финалът срещу турчин. Турция са много добри на кикбокс", каза Димитров.

"Таекуондото си е национален спорт за КНДР, така че се очаква да са много добри. Аз все пак успях да се преборя с тях", продължи той.

Вижте целия епизод на предаването "Аз съм" с Мартин Димитров във видеото!

Всички предавания от поредицата "Аз съм" може да намерите и в YouTube канала на БНТ!

#"Аз съм..." # Мартин Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
2
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
3
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев
4
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Украйна - на 28 крачки от мира?
5
Украйна - на 28 крачки от мира?
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
6
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Аз съм...

Костадин Калоянов в предаването "Аз съм"
Костадин Калоянов в предаването "Аз съм"
Галин Димитров в предаването "Аз съм" Галин Димитров в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:50 мин.
Калоян Колев в предаването "Аз съм" Калоян Колев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 05:20 мин.
Йордан Янакиев в предаването "Аз съм" Йордан Янакиев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:22 мин.
Драга Тодорова в предаването "Аз съм" Драга Тодорова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:30 мин.
Яна Ангелова в предаването "Аз съм" Яна Ангелова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали 50 л/кв.м
Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките
Чете се за: 02:50 мин.
Регионални
Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна
Чете се за: 04:07 мин.
Политика
Румен Петков: Мирът в Украйна, сигурността на горивото и социалните...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Продължават протестите срещу разширяването на зоните за паркиране в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ