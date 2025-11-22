Мартин Димитров в предаването "Аз съм"

Мартин Димитров е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". Банскалията практикува два бойни спорта - таекуондо и кикбокс, като първият от тях е заложен в неговото семейство.

"Тренирам таекуондо от 6-годишна възраст, заради вуйчо ми, който е световен шампион - Николай Кехайов. Точно той първи ме закара в залата и аз се запалих и реших да тренирам", сподели Димитров.

"Опитвал съм ски, плуване, баскетбол и волейбол обаче бойните спортове са една неразделна част от мен и няма как да се разделя толкова лесно с тях", добави той.

"Таекуондото и кикбокса много се доближават като спортове. Аз отскоро се занимавам с кикбокс - от 2023 г. Отидох на едно състезание като на шега обаче на мен ми хареса и реших да се пробвам", разказа 17-годишният банскалия.

Макар че се занимава с кикбокса от две години, състезателят на школата "Хаук-Банско" вече стана европейски шампион в дисциплината Кик Лайт през септември 2025 г. Той се окичи и със световното злато при юноши старша възраст по таекуондо само месец по-късно.

"Европейското беше в Италия, Лидо ди Йезоло. Играх със състезатели от почти всякакви държави, като най-труден ми беше финалът срещу турчин. Турция са много добри на кикбокс", каза Димитров.

"Таекуондото си е национален спорт за КНДР, така че се очаква да са много добри. Аз все пак успях да се преборя с тях", продължи той.

