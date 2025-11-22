Конференция за климата: Спор заради изкопаемите горива

Спор за ограничаване на изкопаемите горива избухна на конференцията за климата в Бразилия. Форумът трябваше да приключи още вчера, но участниците не успяха да постигнат финално споразумение.



В проектодокумента, предложен от Бразилия, липсва пътна карта за постепенно премахване на изкопаемите горива. Европейският съюз обяви, че няма да подпише подобен документ. Над 30 държави са изпратили общо писмо до домакините, в което предупреждават, че не могат да приемат споразумение, което не включва план за отказване от изпокаемите горива.

Преговорите продължиха през цялата нощ.