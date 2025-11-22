Конференция за климата: Спор заради изкопаемите горива

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Форумът трябваше да приключи още вчера, но участниците не успяха да постигнат финално споразумение

Спор за ограничаване на изкопаемите горива избухна на конференцията за климата в Бразилия. Форумът трябваше да приключи още вчера, но участниците не успяха да постигнат финално споразумение.

В проектодокумента, предложен от Бразилия, липсва пътна карта за постепенно премахване на изкопаемите горива. Европейският съюз обяви, че няма да подпише подобен документ. Над 30 държави са изпратили общо писмо до домакините, в което предупреждават, че не могат да приемат споразумение, което не включва план за отказване от изпокаемите горива.

Преговорите продължиха през цялата нощ.

