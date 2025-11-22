БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Запази

Американският президент заплаши Киев, че ако не бъде постигнато споразумение, САЩ ще спрат оръженийните доставки

украйна крачки мира
Слушай новината

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че всеки план за спиране на войната в Украйна трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни. Същевременно той уточни, че е „фантазия“ да се смята, че Украйна може да победи, дори и ако САЩ дадат на Киев повече пари или оръжия.

5 дни остават до изтичане на ултиматума, който американският президент Доналд Тръмп даде на Украйна да приеме мирния план. От Белия дом съобщиха, че продължават разговорите с Киев и Москва. По-рано украинският президент отхвърли плана и заяви, че страната е изправена пред "един от най-тежките избори в историята си", защото рискува да загуби Вашингтон като основен съюзник. Руският президент подкрепи плана на Тръмп и го определи като "основа за постигане на мир в Украйна".

Американският президент заплаши Киев, че ако не бъде постигнато споразумение, Съединените щати ще спрат оръженийните доставки и няма да предоставят разузнавателна информация на Украйна.

# Джей Ди Ванс #войната в Украйна #Зеленски

Последвайте ни

ТОП 24

Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
1
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
2
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
3
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
4
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев
5
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Украйна - на 28 крачки от мира?
6
Украйна - на 28 крачки от мира?

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европа

Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума
Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума
Американски лиценз за унгарската АЕЦ Американски лиценз за унгарската АЕЦ
Чете се за: 00:47 мин.
От кокаин през криптовалута до пари за Русия: Великобритания разкри схема за финансиране на войната От кокаин през криптовалута до пари за Русия: Великобритания разкри схема за финансиране на войната
Чете се за: 01:05 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
Чете се за: 07:50 мин.
Аферата "Лов на хора в Сараево": Хърватски журналист обвини сръбския президент в участие Аферата "Лов на хора в Сараево": Хърватски журналист обвини сръбския президент в участие
Чете се за: 01:20 мин.
Евровизия променя правилата си от следващата година Евровизия променя правилата си от следващата година
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали 50 л/кв.м
Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
Чете се за: 07:50 мин.
По света
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души 125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ