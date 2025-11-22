Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че всеки план за спиране на войната в Украйна трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни. Същевременно той уточни, че е „фантазия“ да се смята, че Украйна може да победи, дори и ако САЩ дадат на Киев повече пари или оръжия.

5 дни остават до изтичане на ултиматума, който американският президент Доналд Тръмп даде на Украйна да приеме мирния план. От Белия дом съобщиха, че продължават разговорите с Киев и Москва. По-рано украинският президент отхвърли плана и заяви, че страната е изправена пред "един от най-тежките избори в историята си", защото рискува да загуби Вашингтон като основен съюзник. Руският президент подкрепи плана на Тръмп и го определи като "основа за постигане на мир в Украйна".

Американският президент заплаши Киев, че ако не бъде постигнато споразумение, Съединените щати ще спрат оръженийните доставки и няма да предоставят разузнавателна информация на Украйна.