Йохен Хемлеб: Филмът трябва да свързва алпинизма с културата на обществото

28 са филмите, които са част от конкурсната програма в Банско Филм Фест, а журито на фестивала вече е изгледало голяма част от тях. Наградените ще бъда обявени утре вечерта.

Председател на журито тази година е Йохен Хемлеб. Германецът е писател, режисьор и лектор, посветен на историята на алпинизма и най-вече на мистерията около изчезването на Джордж Малори и Андрю Ървин на връх Еверест през 1924 г. Като човек участвал в много изследователски и филмови експедиции, Хемлеб знае какви качества трябва да има един филм, който претендира за награда на фестивала.

„За мен е важно филмът, който разказва за алпинизъм да свърже това с едно по-дълбоко съдържание и смисъл. Да свърже алпинизма с културата на обществото, а не само с изкачването. Да има по-задълбочен и философски поглед и дълбочина. Това е за мен ценното“, сподели той в интервю за БНТ.

Вижте репортажа на Цветелина Абрашева във видеото.