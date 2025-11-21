БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Йохен Хемлеб: Филмът трябва да свързва алпинизма с културата на обществото

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Абрашева
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Зимни
Запази

Германецът е председател на журито на филмовия фестивал.

Йохен Хемлеб
Scroll left Scroll right
Слушай новината

28 са филмите, които са част от конкурсната програма в Банско Филм Фест, а журито на фестивала вече е изгледало голяма част от тях. Наградените ще бъда обявени утре вечерта.

Председател на журито тази година е Йохен Хемлеб. Германецът е писател, режисьор и лектор, посветен на историята на алпинизма и най-вече на мистерията около изчезването на Джордж Малори и Андрю Ървин на връх Еверест през 1924 г. Като човек участвал в много изследователски и филмови експедиции, Хемлеб знае какви качества трябва да има един филм, който претендира за награда на фестивала.

„За мен е важно филмът, който разказва за алпинизъм да свърже това с едно по-дълбоко съдържание и смисъл. Да свърже алпинизма с културата на обществото, а не само с изкачването. Да има по-задълбочен и философски поглед и дълбочина. Това е за мен ценното“, сподели той в интервю за БНТ.

Вижте репортажа на Цветелина Абрашева във видеото.

Свързани статии:

Агниешка Биелецка - една от най-интересните личности на Банско Филм Фест
Агниешка Биелецка - една от най-интересните личности на Банско Филм Фест
Полякинята ще направи своята презентация на фестивала утре.
Чете се за: 01:07 мин.
24-то издание на Банско Филм Фест 2025 - епично приключение на големия екран
24-то издание на Банско Филм Фест 2025 - епично приключение на големия екран
Международният фестивал на планинарското и приключенското кино е в...
Чете се за: 03:45 мин.
#Йохен Хемлеб #Банско филм фест 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
1
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
2
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
3
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
4
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
5
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в...
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените
6
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Специално за БНТ

Звезди на българския спорт дариха собствена екипировка на благотворителен търг
Звезди на българския спорт дариха собствена екипировка на благотворителен търг
Георги Бобев: Очакваме Алберт Попов да попадне в топ 6 на Зимните олимпийски игри Георги Бобев: Очакваме Алберт Попов да попадне в топ 6 на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:00 мин.
Историята на успешната тенисистка Брияна Мартин Иванова Историята на успешната тенисистка Брияна Мартин Иванова
Чете се за: 03:25 мин.
Празник за любителите на екстремните спортове – започва Банско Филм Фест 2025 Празник за любителите на екстремните спортове – започва Банско Филм Фест 2025
Чете се за: 01:57 мин.
Кайла Хилсман: Мачът с Черна гора е може би най-важният от квалификациите за Евробаскет Кайла Хилсман: Мачът с Черна гора е може би най-важният от квалификациите за Евробаскет
Чете се за: 00:52 мин.
Георги Иванов: Очаквам 2026-а година да бъде доста сериозна за развитието на българския футбол Георги Иванов: Очаквам 2026-а година да бъде доста сериозна за развитието на българския футбол
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
Чете се за: 07:50 мин.
По света
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души 125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР) Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ