„Диабетът е с размери на епидемия": Безплатни изследвания за инсулинова резистентност в София

Безплатни изследвания за инсулинова резистентност в София. Кампанията е на Столичната община и се провежда в 4 болници и 16 поликлиники. Целта е ранно откриване на състоянието, което може да причини диабет.

Наричат я - тихият убиец в съвременното общество. Тя протича без симптоми. Много хора развиват инсулинова резистентност без да подозират.

Д-р Росица Тодорова, завеждащ лаборатория в XII ДКЦ – София: „Години наред един човек може да бъде с такава резистентност, преди да развие диабет.“

Заседнал начин на живот, нездравословно хранене, стрес, малко сън - са сред основните причини за инсулинова резистентност. Състоянието засяга все по-млади хора.

Д-р Росица Тодорова, завеждащ лаборатория в XII ДКЦ – София: „Инсулиновата резистентност е хубаво да се хване навреме. При една корекция в режима на хранене, двигателна активност, намаляване, доколкото може на стресови ситуации, този процес може да бъде обратим. Тоест, не се стига до развитието на диабет.“

До 19 декември над 4000 жители на Столичната община от 18 до 60 години могат да се изследват безплатно за инсулинова резистентност в 4 общински болници и 16 поликлиники.

Д-р Антон Койчев, заместник-председател на комисията по здравеопазване в СОС: „Диабетът е с размери на епидемия. Има много скрити случаи. Хора, които живеят с начален диабет и не знаят за това. Това е основната ни целева група.“ Д-р Ваня Тагарева, заместник-председател на СОС: „Условието е да са жители на Столична община, тъй като програмата се финансира от бюджета на СО.“

Изследването за нивата на инсулин се прави сутрин на гладно. В случай че резултатите са лоши, пациентите се насочват към ендокринолог. Кампанията струва на общината 100 000 лева.