Избирателната комисия във Варна се събира в неделя за възможно прекратяване на пълномощията на Коцев

ОИК-Варна свиква извънредно заседание в неделя за разглеждане на сигналите за прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев. За това съобщиха от ПП-ДБ.

"Заседанието на ОИК-Варна е насрочено минути след като определеният днес съдия-докладчик по наказателното дело срещу кмета Благомир Коцев - Светла Даскалова, разпореди той да бъде преместен от Софийския затвор в затвора във Варна. Със свое второ разпореждане тя насрочи за 27 ноември открито съдебно заседание от 13:30 ч., по време на което ще бъдат разгледани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“. По този начин Благомир Коцев може да бъде отстранен като кмет на Варна преди разглеждането на мярката за неотклонение в четвъртък", се казва в съобщението на ПП-ДБ до медиите.

